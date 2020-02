Limited Run fixe la date de sa conférence E3 2020 et avec humour, promet de “sauver E3”

Dans la dernière édition, ils ont annoncé des versions physiques des grands classiques de LucasArts.

Il reste encore quelques mois avant le début de la nouvelle édition de la plus importante foire de jeux vidéo au monde, mais en Tirage limité Ils n’ont pas perdu l’occasion de confirmer qu’un an de plus, ils seront à l’E3 2020 pour faire connaître leurs prochaines sorties, sans entrer dans les détails des nouveautés qu’ils présenteront. Le fond? Il convient de rappeler que dans la dernière édition de l’E3, ils ont présenté, entre autres, toute une collection de classiques LucasArts au format physique.

La conférence Limited Run Games aura lieu un jour avant l’ouverture officielle de l’E3 2019, c’est-à-dire le 8 juin à 15h00 à Los Angeles (consultez l’horaire des laissez-passer). L’annonce arrive à côté d’une affiche promotionnelle avec un peu de ricanement, car elle comprend le message “Limited Run enregistre l’E3“; une référence subtile aux absences importantes déjà confirmées.

D’autres évitent peut-être l’E3, mais nous y serons!N’oubliez pas qu’il y a quelques semaines, la PlayStation a confirmé qu’elle n’irait pas à l’E3 2020, ce qui s’ajoute à d’autres absences comme Electronic Arts, qui organise son propre événement en parallèle dans la ville de Los Angeles. Quelles nouvelles pouvons-nous attendre de Limited Run? La vérité est que cette éditrice produit une grande variété de produits dérivés basés sur le monde des jeux vidéo, en plus de publier toutes sortes de jeux indépendants dans des jeux physiques ou même de grands classiques, comme nous l’avons vu il y a des mois avec son édition spéciale de System Shock.

“D’autres évitent peut-être l’E3, mais nous y serons!”, Ont-ils écrit sur les réseaux sociaux, où ils confirment déjà que leur conférence peut être suivie en direct via la chaîne Limited Run Games sur Twitch. Malgré ces soi-disant absences, l’organisation de l’événement promet un E3 2020 passionnant.

