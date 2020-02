Limited Run Games confirme que sa conférence de presse E3 aura lieu le 8 juin 2020

Vous avez hâte d’ajouter encore plus de jeux physiques à votre étagère? Eh bien, vous pourrez à nouveau entendre le plus récent et le plus grand de l’E3 de cette année!

Comme l’an dernier, l’éditeur Jeux à tirage limité tiendra à nouveau sa propre conférence de presse E3 – où ils révéleront quels jeux physiques ils publieront sur Switch et PS4. Nous avons entendu parler de sorties physiques pour des titres comme Rogue Legacy, Freedom Planet, Transistor, etc. – nous pouvons donc nous attendre à ce que le spectacle de LRG de cette année soit tout aussi excitant.

D’autres pourraient éviter l’E3, mais nous y serons!

Syntonisez le lundi 8 juin à 15 h HE / 12 h HP pour la conférence de presse des Limited Run Games. # LimitedRunSavesE3 pic.twitter.com/lR03FsoSvY

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 11 février 2020

Nous vous ferons rapport lorsque nous en saurons plus sur cette émission. Restez à l’écoute!

