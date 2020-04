Limited Run Games dévoile Streets of Rage 4 Collection Edition

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

29/04/2020 19:46

Jeux à tirage limité a finalement publié le Édition Collection de Streets of Rage 4 pour Nintendo Switch et PlayStation 4. Ce produit sera limité à 1 500 unités pour le Commutateur, et comprend plusieurs objets intéressants. Vous pouvez l’acheter plus tard cette semaine et cela coûtera 150 $. (3 $ 600 pesos environ).

L’édition Collection comprend un emballage premium, le jeu, une couverture réversible, une édition classique, une boîte de Genesis, une affiche, une balle anti-stress, la bande originale, un livre d’art, une cartouche métallique, un Steelbook et une statue de 7 pouces de Axel et Blaze.

Tirage limité Il permettra également d’annuler d’autres éditions de Streets of Rage 4 pour ceux qui préfèrent obtenir leur copie du Édition Collection. Pour ce faire, vous devrez envoyer une demande via leur page d’assistance.

Streets of Rage 4 sera disponible le 30 avril pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Source: Limited Run Games

.