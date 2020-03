Limited Run Games prévoit toujours de diffuser sa présentation de l’E3 2020

L’annulation de l’E3 2020 a amené plusieurs entreprises à réfléchir à une manière accessible et divertissante de diffuser leurs plus grandes nouvelles au plus grand nombre de publics possible de manière numérique. Bien que cela puisse être difficile pour les grandes entreprises habituées aux spectacles, comme Microsoft et Ubisoft, d’autres ont simplement décidé de poursuivre leurs plans d’origine et de ne changer que légèrement le nom de l’événement, comme Limited Run Games.

Il a été récemment révélé que la conférence de presse précédemment annoncée par Limited Run Games, qui revient finalement à un événement numérique similaire à un Nintendo Direct, sera diffusé le 8 juin à 13 h (heure de Mexico), comme prévu précédemment.

Le grand changement cette fois, c’est qu’ils ont changé de nom, qui est passé de # LimitedRunGamesSavesE3 à # LRG3. Les fans peuvent se réjouir des dernières nouvelles sur les jeux qui recevront des versions physiques. Il peut également y avoir une nouvelle annonce ou deux. La présentation peut être vue en direct sur la chaîne Twitch de Limited Run Games.

# E3Annulé, mais le spectacle doit continuer!

Rejoignez-nous pour # LRG3, notre troisième conférence de presse totalement live et totalement bitchin pour les plus grandes annonces de l’avenir des jeux vidéo physiques: le 8 juin à 15h HE sur https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/HbfCN6w13W

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 11 mars 2020

Une entreprise qui prévoit de faire quelque chose de similaire est Devolver Digital, qui fera un autre Devolver Direct. De la même manière, ici vous pouvez connaître la position de plusieurs sociétés, comme Nintendo, avant l’annulation de l’E3 2020.

