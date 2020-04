Limited Run Games révèle Streets Of Rage 4 Édition Collector

Limited Run Games a levé le couvercle sur son limité Streets of Rage 4 Édition collector pour Nintendo Switch et PlayStation 4.

Ce produit sera disponible en quantité limitée (1500 unités pour Switch), contient beaucoup de cadeaux et vous coûtera 149,99 $ USD. Il sera disponible plus tard cette semaine en deux lots:

Nous sommes heureux de dire que l’édition collector limitée de Streets of Rage 4 sera disponible en deux lots ce vendredi 1er mai à 10h et 18h HE sur http://limitedrungames.com