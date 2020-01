Limited Run révèle des éditions physiques pour Mighty Switch Force! Collection, précommandes ouvertes le 17 janvier

Attendait de posséder le définitif Force de commutation puissante! Collection sur votre étagère? Eh bien, bientôt vous pourrez enfin en avoir une copie entre les mains!

Limited Run Games a confirmé que le titre WayForward obtiendra une sortie physique, avec des précommandes ouvertes le 17 janvier 2020. L’édition standard (comme vu ci-dessus) se déroulera pour 34,99 $ USD – et contient quatre forces principales Mighty Switch Force! jeux sur un chariot.

De plus, les fans inconditionnels de Mighty Switch Force peuvent également acheter un pack flashy Collector’s Edition pour 59,99 $ USD. L’édition Collector comprendra des bonus tels qu’une bande son de CD, un lecteur USB de disquette, une épingle et plus encore!

La force de commutation puissante! La collection reçoit une édition collector limitée pour le Switch et la PS4 le vendredi 17 janvier (aka WayForward Day). Ce CE sera disponible dans nos lots standard à 10 h et 18 h HE sur https://t.co/5Lksol4sqo. Découvrez les goodies pour le CE ci-dessous! pic.twitter.com/0YB9Wd22pH

– Limited Run 🔜 PAX South (@LimitedRunGames) 10 janvier 2020

Vous pourrez récupérer les deux éditions lors de leur précommande sur le site Web de Limited Run Games la semaine prochaine. Si vous êtes curieux de savoir comment le jeu se déroule sur Nintendo Switch, consultez notre revue du titre ici.

