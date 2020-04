Limited Wii U et 3DS eShop a une date de fermeture dans certains pays

Chaque fois qu’une nouvelle console entre en scène, tôt ou tard, il est normal que le retrait progressif des précédentes ait lieu, à la fois des modèles physiques et de toutes les données numériques qu’ils transportent, qu’il s’agisse des jeux ou des magasins virtuels où ils se trouvent. ils pouvaient acheter les divers programmes. Cela se produit logiquement à la fois parce que le soutien public est réduit, en se concentrant sur le nouveau contenu, et parce que l’entreprise responsable elle-même n’est pas intéressée à conserver indéfiniment le «vieux» contenu lorsque le nouveau ne cesse de s’étendre. C’est pourquoi, il n’y a pas si longtemps, le Nintendo DS eShop et le service en ligne gratuit Wii ont définitivement fermé leurs portes, comptant déjà jusqu’à deux générations technologiques impliquées; Et que dire des éléments suivants, la famille d’ordinateurs portables eShop 3DS et Wii U? Eh bien, bien qu’il soit encore tôt pour penser à son retrait définitif, malgré le fait qu’ils ne sont plus dans leur phase de plus grand soutien du public et même du Great N lui-même (bien que la dernière console de bureau reçoive encore un autre jeu de manière inattendue). à ce stade), il semble qu’il y ait un mouvement significatif qui nous amène à penser qu’à l’avenir ils seront mutilés par le forum. Et est-ce que la société de Kyoto a mis la 31 juillet comme date de fermeture de l’eShop des deux consoles dans certains pays, Amérique latine et pays de la zone des Caraïbes plus précisément, les sites où le magasin virtuel était dans un régime spécial, limité à quelques fonctions de base comme l’échange de codes de téléchargement de jeux.

Pour l’instant sur le reste des territoires les plus connus, l’Europe, les USA et le Japon, où la boutique virtuelle fonctionne en régime normal, sans limitation, aucune date de fermeture n’a été dite, il est donc entendu que le heure jugée appropriée par Nintendo.

