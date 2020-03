L’impact des sports électroniques sur les résultats scolaires: 3 avantages

En 2019, les gens ont augmenté le temps qu’ils ont passé à jouer à des jeux vidéo de 19,3%. En moyenne, ceux qui jouent passent sept heures et sept minutes par semaine sur cette activité. Pour les joueurs entre 26 et 35 ans, le temps de jeu est élevé. Ils passent huit heures et douze minutes par semaine sur les jeux vidéo.

Cela nous amène à une hypothèse intéressante: les joueurs passent plus de temps sur leur passe-temps après avoir obtenu leur diplôme universitaire.

Ils ont plus de temps libre, ils peuvent donc le dépenser comme ils le souhaitent. Mais même lorsque les élèves passent du temps avec les jeux vidéo, ce n’est pas un gros problème. Sept heures par semaine, ce n’est pas trop.

En fait, lorsque les professeurs réalisent que les sports électroniques influencent l’éducation de manière positive, ils peuvent commencer à attribuer le jeu comme devoirs.

Comment les sports électroniques améliorent les performances académiques

1. Les sports électroniques améliorent la collaboration et les amitiés entre les étudiants

Esports est un jeu vidéo qui se joue comme un sport en raison de sa nature compétitive. Lorsque l’école forme une équipe avec une approche hautement professionnelle, ils concourront internationalement dans le jeu de leur choix. C’est une entreprise sérieuse avec des joueurs, des managers, des sponsors et des fans dévoués.

L’Université Maryville de Saint Louis, l’Université de Miami, le Columbia College et de nombreux autres établissements d’enseignement aux États-Unis ont déjà leurs équipes. Lorsque les élèves unissent leurs forces pour concourir, ils développent l’importante compétence du travail d’équipe. Ils apprennent à collaborer. Ils visent à se distinguer en tant qu’individu, mais jamais au détriment des réalisations de l’équipe. Ils comprennent ce qu’est un objectif commun et y travaillent.

League of Legends a indiqué qu’il existe plus de 500 clubs étudiants en Amérique du Nord. Lorsque quelqu’un aime les sports électroniques, il peut facilement trouver un groupe de personnes qui se réunissent pour jouer, regarder des jeux et simplement passer du temps ensemble.

2. Le jeu a un effet positif sur les compétences techniques

Un joueur doit compter sur ses compétences en résolution de problèmes et en réflexion critique. Quand ils aiment un jeu, ils ne le jouent jamais au hasard. Ils élaborent des stratégies, prennent des décisions, prêtent attention aux détails et se concentrent sur le déroulement du jeu.

Les étudiants doivent s’appuyer sur le travail d’équipe à toutes les étapes du jeu. Ils bénéficient des connaissances au sein de l’équipe et font toutes sortes de situations. Ils doivent planifier un budget, calculer des résistances et comprendre la mécanique des jeux.

Un bon jeu donne à l’équipe l’occasion de développer des compétences STEM sans effort. C’est pourquoi les professeurs devraient encourager le jeu. Ils savent déjà que la plupart des étudiants pensent “Pourquoi s’embêter avec les mathématiques quand je peux embaucher un service juridique pour faire mon devoir?” S’ils commencent à jouer, ils se rendent compte que les mathématiques ne sont pas un sujet inutile. C’est quelque chose qu’ils utilisent dans des situations réelles.

Tout au long de ce processus, les étudiants développent également des compétences en recherche. Ils recherchent les manuels des joueurs, ils parlent aux gens sur les forums et ils essaient de trouver des solutions aux problèmes rencontrés en jouant.

3. Les sports électroniques mènent à une meilleure inclusion

Le jeu compétitif dans les établissements d’enseignement ouvre des possibilités de bourses. Beaucoup de candidats ont du mal à entrer dans le programme STEM qu’ils aiment, car c’est trop cher. Les étudiants hispaniques et afro-américains sont sous-représentés dans ces domaines. Les esports sont comme les bons vieux programmes sportifs que nous connaissons et respectons tous.

Les clubs offrent également aux étudiants la possibilité de trouver des amis et de se sentir comme s’ils appartenaient quelque part. Les programmes sont axés sur l’inclusion non sélective. Le sexe, la langue, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique et la race ne font aucune différence. La seule chose qui compte, c’est l’engagement envers le jeu.

Peu importe que les élèves se lient aux mathématiques, à la littérature ou aux jeux. L’idée d’un club universitaire est d’offrir des opportunités de collaboration et de nouvelles amitiés. Cela met l’élève à l’aise pour choisir cette école. Lorsque l’élève est intégré à la communauté, l’ensemble de son parcours éducatif devient moins stressant.

Le jeu est utile

Ce n’est pas une perte de temps.

C’est un hobby. Tout le monde devrait en avoir un. Certains étudiants aiment faire du jogging et d’autres adorent les jeux. Il n’y a rien de mal à se passionner pour une activité inoffensive. Tant que cela ne devient pas la seule chose qu’ils font, les étudiants bénéficieront de s’engager dans l’esport.

Le jeu améliore leurs compétences en résolution de problèmes et en réflexion critique. Il les encourage à mettre en œuvre des compétences en mathématiques et à collaborer à un niveau supérieur avec leur équipe. Le jeu augmente la capacité de mémoire de chacun. Devrions-nous même mentionner que c’est la meilleure activité qui soulage le stress?

Tous ces avantages conduisent à un processus éducatif amélioré.

Image via: source