Lin & Partners est sur le point d’être financé par Kickstarter

Kickstarter est à l’origine de nombreux jeux vidéo indépendants qui finissent par arriver sur les différentes plateformes aujourd’hui, car, sinon, leurs créateurs ne pourraient pas obtenir le financement nécessaire pour que les différents projets se concrétisent. Ainsi, l’un de ces titres qui est actuellement Nekojishi: Lin & Partners, par Studio Klondike, un RPG proche du financement et qui fait suite à un roman visuel gratuit disponible sur Steam.

Nekojishi: Lin & Partners fait face à sa campagne Kickstarter avec un certain succès. Ce RPG sera-t-il financé?

Chez Nekojishi: Lin & Partners, nous entrons dans une entreprise d’architectes spécialisée dans la restauration de bâtiments hantés, nous devons donc résoudre les problèmes d’aspirations animales. Ainsi, dans ce RPG d’aventure, nous explorons TAiwan et découvrons les secrets du monde spirituel grâce à un style artistique chibbi. De plus, comme dans tout jeu avec un composant RPG, nous interagissons avec d’autres personnages pour en savoir plus sur le monde dans lequel ils vivent, afin d’entrer pleinement dans un jeu profond avec des références à l’histoire et aux traditions basées sur la religion qui prévaut à Taiwan. Mais … Que serait un RPG sans système de combat? A cette occasion, nous devons affronter les esprits en utilisant les informations que nous avons obtenues précédemment, afin de les amener à prendre notre parti.

Voir aussi

De cette façon, si vous êtes intéressé par cette proposition la moins particulière de Nekojishi: Lin & Partners, n’oubliez pas de jeter un œil à leur campagne Kickstarter (via ce lien), car vous pourriez être intéressé à devenir l’un de ceux les mécènes qui font aboutir le projet. Il ne reste plus grand chose à financer et à atteindre les différentes plateformes!

Source

Connexes