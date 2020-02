Lines XL a déjà une date de sortie sur le Nintendo Switch eShop

Un nouveau jeu de énigmes à l’ancienne, de s’asseoir à réfléchir dur pour frapper la noix de coco, sans la combiner avec des plateformes, des éléments de jeu de rôle ou tout autre genre connu dans les jeux vidéo, est sur le point de passer par l’eShop de la console hybride , il s’agit de Lignes XL, un titre développé par la société indépendante Hook.gg, et qui présente un défi simple à relever, mais de ceux qui font que les neurones doivent être utilisés à fond. Notre tâche est aussi simple que de joindre deux paires de points qui partagent le même nombre, mais le fait est que la ligne que nous traçons ne doit pas croiser celle qui rejoint d’autres points précédemment joints, et à part nous devons couvrir toute la grille de points avec le somme de toutes les lignes, auxquelles la chose ne semble plus si simple?

Et bien imaginez aussi que nous avons devant 500 défis en suivant cette mécanique mais progressivement plus compliquée, avec plus de nombres à joindre les uns aux autres et des grilles de plus en plus grandes, de sorte que petit à petit nous devrons nous réchauffer davantage la tête pour atteindre notre objectif, un défi pour l’esprit qui vient de perles pour secouer la monotonie et la linéarité (jamais mieux) du quotidien, disponible dès demain même jeudi 20 février pour seulement 1,99 € sur le Nintendo Switch eShop. Pour finir de décider de prendre ou non ce titre difficile, vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce de présentation brève mais convaincante:

Bande-annonce de présentation de Lines XL (Nintendo Switch eShop)

