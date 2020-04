L’Initiative embauche une pom-pom girl Uncharted 4

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Xbox a clairement indiqué que son engagement envers la prochaine génération visera à renforcer le secteur des propriétaires et bien que Xbox Game Studios dispose déjà d’un nombre intéressant d’équipes de développement, il y a plus de surprises sur le chemin et l’une d’entre elles est celle qui se forme en L’Initiative, la nouvelle étude de la marque. Comme vous le savez, ce groupe est une véritable Dream Team et il a récemment été révélé qu’une créatrice avait rejoint ses rangs, qui travaillait sur un titre PS4 très important.

Un rapport de Gamingbolt a révélé un changement effectué par la pom-pom girl Sylvia Chambers sur son compte LinkedIn, qui montre qu’elle fait déjà partie de The Initiative, le premier studio de Microsoft travaillant sur un nouvel épisode et qui, selon la rumeur, est en charge du retour de Perfect Dark. L’histoire de Sylvia Chambers dans l’industrie comprend sa participation à Battlefield V et Uncharted 4: A Thief’s End, l’un des jeux les plus importants sur PlayStation 4.

Comme vous le savez, The Initiative n’a pas hésité à ajouter à ses rangs des créatifs qui ont participé à des jeux du calibre de God of War, Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela nous a amenés à penser que la nouvelle IP qui est créée dans cette étude pointe vers le plus grand AAA de ces dernières années, ce qui n’est pas rare car c’est l’un des piliers de la Xbox pour la prochaine génération.

