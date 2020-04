L’intérêt pour les jeux de survie monte en flèche de 200% en raison du coronavirus selon les données du magasin

Plague Inc, State of Decay et The Division 2 sont parmi les favoris dans les recherches G2A.

Depuis l’apparition du coronavirus et le début des confinements, Steam a été mis à jour chaque week-end son record de joueurs simultanés au sein de la plateforme. Ces données de consommation sont une indication de la façon dont les gens se tournent vers les jeux pendant les périodes de blocage de la distanciation sociale. Maintenant, G2A a partagé certaines données de vente qui éclairent sur les genres et les titres qui se révèlent être les plus populaires, sans aucun doute. Plague Inc., State of Decay et The Division 2 prennent le gâteau avec une augmentation des intérêts de plus de 200%.

Étonnamment, le magasin a vu une augmentation de 75% demande de jeux de survie au cours du premier trimestre 2020. Il semble que ce soit pris au piège à la maison pendant une quarantaine ou une autre mesure de la distanciation sociale incite les gens à réfléchir sérieusement à la façon dont ils survivront en se débrouillant seuls dans un monde hostile. L’avalanche a été telle que la Chine a même interdit le téléchargement de Plague Inc.

FIFA 20 et NBA 2K multiplient également leur demandePlus logique est l’augmentation massive de demande de jeux de sport, en raison de l’annulation de tournois et de la suppression de toutes les compétitions actives. G2A dit qu’il a vu une énorme augmentation du trafic de recherche FIFA 20 (de 132% de plus) et plus du double du NBA 2K habituel. Ce n’est rien comparé à l’augmentation de 2332% des recherches F1 2019.

Mais les joueurs plus âgés profitent également pour rejouer les anciens titres et faire appel à la nostalgie. G2A rapporte une énorme augmentation de 851% de la demande de jeux des années 1990 et 2000 comme Age of Empires 2 et Worms Armageddon.

