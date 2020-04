L’interface Xbox Series X pourrait être la même que la Xbox One

Par Sebastian Quiroz

Passer de génération en génération de consoles comporte ses propres défis, dont celui de s’adapter à une nouvelle interface. Cependant, il semble que les prochains utilisateurs de la Xbox Series X n’auront pas ce problème, car, selon plusieurs rapports, la nouvelle console Microsoft utiliserait la même interface que la Xbox One.

Le rapport susmentionné indique que Xbox One proposera plus de changements d’interface dans un avenir proche. Nous pourrons voir des améliorations dans la fonction «Guide» située sur le tableau de bord, qui vous permettrait bientôt de personnaliser ses onglets de navigation. En attendant, apparemment, un nouvel onglet intitulé “Groupes et chats” est en train d’être ajouté.

Bien que beaucoup aient des doutes sur cette décision, l’ancienne employée de Xbox, Missy Quarry, note que si la Xbox Series X utilise l’interface Xbox One, ce serait une décision judicieuse de Microsoft. Voici ce qu’il a commenté sur Twitter à ce sujet:

“J’ai travaillé comme support Xbox lors du lancement de [Xbox] Un. L’un des plus gros problèmes pour les utilisateurs était de s’habituer à une toute nouvelle interface utilisateur et ils ont supplié d’utiliser celle 360. Je pense que c’est une décision intelligente de leur part, pour être honnête. “

J’ai travaillé comme support Xbox lors du lancement de One. L’un des plus gros problèmes des utilisateurs était de s’habituer à une toute nouvelle interface utilisateur et ils ont imploré le tableau de bord 360. Je pense que c’est une décision intelligente de leur part, tbh.

En parlant de Xbox et de Microsoft, les abonnements et les ventes Xbox ont augmenté pendant cette période de quarantaine. De même, Square Enix a indiqué qu’il n’apporterait pas Final Fantasy XIV à Xbox Game Pass.

