L’introduction dramatique de Sakura Wars améliore les batailles de Mech

Lâchez les mechwarriors! Capture d’écran: Sega (Kotaku)

Il m’a fallu une heure et demie pour arriver à la première partie de combat mécanique de Sakura Wars, le redémarrage en douceur de la longue série de jeux de rôle de Sega qui arrivera sur PlayStation 4 le 28 avril. Les 90 premières minutes du jeu sont toutes à apprendre à connaître les personnages et les circonstances de cette combinaison unique de drame fantastique steampunk et de RPG d’action, et c’est très bien. C’est payant de savoir pour quoi et pour qui je me bats.

Depuis ses débuts en Sega Saturn en 1996, la série Sakura Wars de Sega a combiné des éléments de romans visuels, de simulations de rencontres et de jeux de rôle pour créer des hybrides de jeux d’aventure uniques. Les cinq premiers jeux, dont le plus récent, So Long, My Love, de 2005, allient romance et récit à des combats tactiques au tour par tour. Ils se déroulent tous au cours d’une version fictive de la période Taishō, dans laquelle les troupes de théâtre régionalisées sont responsables du maintien du moral du public à travers leurs performances tout en défendant secrètement le monde contre l’invasion des démons tout en pilotant un mecha à vapeur.

Ce dernier jeu, simplement intitulé Sakura Wars, est une suite de combinaison et un redémarrage en douceur de la série. Situé 12 ans après les événements de So Long, My Love, il se concentre sur une toute nouvelle équipe d’artistes, membres de la division des fleurs de Tokyo Imperial Combat Revue. Les batailles au tour par tour de la série sont remplacées par des batailles de jeu de rôle sur le modèle de Dynasty Warriors et d’autres jeux musou. Comme l’original, il raconte l’histoire d’un jeune homme plongé dans le rôle de capitaine de la troupe entièrement féminine. Et comme l’original, il met également en vedette une jeune actrice / pilote prometteuse nommée Sakura. Mais ce Sakura est Sakura Amamiya, inspiré à un jeune âge pour devenir une épéiste après avoir été secouru par l’homonyme original de la série, Sakura Shinguji. Le protagoniste masculin contrôlé par le personnage est Seijuro Kamiyama, un capitaine de vaisseau et l’ami d’enfance de Sakura de ce jeu.

Topique. Capture d’écran: Sega (Kotaku)

En tant que nouveau capitaine de la division des fleurs de l’Imperial Combat Review, Seijuro a les mains pleines. Les pièces de théâtre des troupes, destinées à inspirer les citoyens, sont maladroites et risibles. Avec des recettes décevantes au box-office, il n’y a pas d’argent pour payer une formation professionnelle, sans parler du coût de maintenance d’une escouade de robots de combat à vapeur. C’est arrivé au point où l’autorité mondiale prévoit de fermer complètement l’opération de Tokyo, laissant la défense du Japon d’une nouvelle menace démoniaque puissante aux mains plus compétentes de la Shanghai Combat Review.

ComiXology offre maintenant un essai gratuit de 60 jours de son …

C’est à Seijuro de ramener la division des fleurs à son ancienne gloire. Il prend des billets. Il aide à guider les performances. Il encourage les membres de l’équipe à faire de leur mieux. Il prend des décisions de dialogue qui affectent l’avenir d’une nation entière.

Ce n’est pas moi, je le jure. Capture d’écran: Sega (Kotaku)

Il se met également dans des détournements. Après tout, Sakura Wars fait toujours partie de sims. Seijuro est régulièrement présenté avec des choix de dialogue qui peuvent affecter sa position auprès du casting largement féminin du jeu. Il peut être attentionné et soutenir. Il peut flirter. Dans certaines situations, il peut être un connard complet. Tout dépend du type de Seijuro que le joueur veut être. Je penche vers un garçon leader plus professionnel, car il me semble qu’il y a des choses plus importantes en jeu que la romance. Je félicite quand je peux – le moral des personnages affecte leur performance au combat – mais je n’en fais pas trop.

Laissez les fleurs de cerisier voler! Capture d’écran: Sega (Kotaku)

Il est facile de s’investir dans la vie des membres de la division Fleur. Les personnages, conçus par Tite Kubo de la renommée de Bleach, sont aussi attrayants qu’ils sont convaincants. Sakura est une fille avec un rêve et la volonté de le réaliser. La blonde noble studieuse Clarissa «Claris» Snowflake est douce mais très perspicace. Hatsuho Shinonome est une rétrocaveuse au tir droit avec une personnalité aussi ardente que ses mèches cramoisies. Ils partagent un fort désir de réussite de la Division des fleurs, mais aussi une incertitude quant à la manière ou s’ils peuvent atteindre cet objectif.

Toutes ces informations arrivent dans la première heure et demie du jeu. Seijuro erre dans les salles du Théâtre Impérial, conversant avec des mécènes et des interprètes. Il apprend la configuration du terrain, glane un aperçu des motivations et des inspirations de ses collègues. Il y a beaucoup de texte. Tant de texte.

Oh hey c’est cette fille. Capture d’écran: Sega (Kotaku)

Pour être honnête, j’ai d’abord été ennuyé par tous les discours. Pas que ça me dérange de plonger profondément dans le récit. C’est juste que Sakura Wars bascule entre les scènes de conversation vocales et non vocales, l’une de mes plus grandes bêtes noires. La musique est assez belle et apaisante, donc quand les voix japonaises s’arrêtent et que le texte commence, il est facile de s’endormir.

Heureusement, les personnages et l’histoire étaient suffisamment convaincants pour me mener à bien, et quand j’ai finalement pris le contrôle du robot rose que le jeu m’avait promis au début, j’étais incroyablement prêt à défendre l’honneur de la division des fleurs de l’Imperial Combat Review.

Ils m’ont eu au robot rose. Capture d’écran: Sega (Kotaku)

Le combat d’action-RPG de Sakura Wars est une combinaison de piratage et de coupure avec l’exploration de la plate-forme. Sakura, Seijuro et ses amis accélèrent leur chemin à travers les champs de bataille, sautant et jetant et murant partout. Les combats contre les démons et les serviteurs mécaniques fabriqués par magie impliquent de combiner des attaques normales et fortes. Esquiver les ennemis au bon moment fige le temps, permettant au joueur d’obtenir des coups supplémentaires. Chaque personnage a un super mouvement qu’il peut activer une fois qu’il remplit une jauge de combat en utilisant des attaques normales et en subissant des dégâts.

Si ces batailles simples mais satisfaisantes étaient présentées sans le récit étendu, elles ne seraient pas aussi satisfaisantes. L’histoire de Sakura Wars est remplie de personnages passionnés et dévoués, et cette passion et ce dévouement se perpétuent lors de la transition de la scène de théâtre au cockpit mécanisé.

Son esprit est contagieux. Capture d’écran: Sega (Kotaku)

Je suis aux premières heures de cette nouvelle guerre de Sakura, mais j’aime ce que j’ai joué. J’ai hâte de passer plus de temps avec la Division des fleurs, que ce soit en combattant à leurs côtés ou en discutant agréablement.

Plus Sakura Wars

.