Liquid Poach prend sa retraite de Fortnite

Liquid Poach dit au revoir à Fortnite.

La semaine dernière, nous avons couvert une tendance en développement dans Fortnite compétitif, où des tas de joueurs quittent le jeu.

Dylan «Dmo» Moore était un joueur de marque qui s’est impliqué dans Fortnite au tout début et a récemment annoncé sa retraite. Après trois ans sans précédent du titre Battle Royale incroyablement populaire, les joueurs professionnels abandonnent pour diverses raisons. Fortnite maintient toujours sa popularité à un niveau décontracté, mais les joueurs hardcore et les professionnels continuent de perdre tout intérêt pour le jeu. Un autre légendaire connu sous le nom de Jake “Poach” Brumleve de Team Liquid, vient de s’ajouter à la liste croissante des concurrents à la retraite.

Poach fait l’inévitable annonce

S’éloigner de Fortnite

Lire: https://t.co/Q1HxOArA4f

– POACH (@Poach) 31 mars 2020

Après ne pas avoir participé à un tournoi Fortnite légitime depuis décembre, il semblait que la plupart des nouveaux Poachs avaient accepté sa situation actuelle. Le membre de Team Liquid a passé la majeure partie de sa carrière à Fortnite à appeler Epic Games pour sa mauvaise prise de décision. Dans la déclaration de Poach, il a dit:

«À partir d’aujourd’hui, je quitte Fortnite, depuis un certain temps maintenant, je décide de ce que je veux faire de mon avenir et je ne vois pas Fortnite en faire partie, cela ne me rend pas heureux plus et je ne vais pas rester à quelque chose qui cause du malheur. Malheureusement, je n’ai pas aimé jouer depuis longtemps et cela m’a affecté de ne pas vouloir diffuser Fortnite. Je voulais diffuser d’autres jeux, mais je me suis senti enfermé jusqu’à ce que je prenne une décision sur ce que j’allais faire. »

Une partie du raisonnement de Poach est logique, dans la mesure où les jeux vieillissent avec le temps. Certains titres tels que Counter-Strike et League of Legends résistent encore et encore à l’épreuve du temps. Malheureusement, l’histoire récente ne penche pas en faveur de Fortnite. Poach ne voulait pas diffuser ou investir du temps dans un jeu qu’il n’aime plus jouer. Les streamers et les joueurs professionnels se regroupent souvent dans une niche spécifique qui peut être difficile à échapper. Pour cette raison, il est difficile de discuter ou de distinguer la décision de Poach de s’éloigner d’un jeu qui l’a finalement aidé à développer une marque.

Soulignant le manque de communication

C’est presque comme si nous ressassions la même chanson et dansions encore et encore avec le traitement d’Epic Games de la communauté compétitive. Les joueurs sont presque toujours dans l’ignorance des notes de mise à jour, de l’avenir concurrentiel et de la question de savoir si Fortnite répondra aux attentes. Poach a fait référence au traitement réservé aux fans et aux joueurs compétitifs par Epic dans sa déclaration de retraite.

«Cela n’aide pas non plus la façon dont EPIC a traité le jeu de manière compétitive, leurs décisions étant fondamentalement erronées lors de la gestion de cet esport ainsi que leur communication terne avec les communautés de pros et de fans …»

Le joueur de Team Liquid a déclaré qu’il chérirait toujours les souvenirs avec Fortnite. Poach a frappé le clou sur la tête et fait écho aux sentiments ressentis par de nombreux autres joueurs professionnels de la scène. L’incapacité d’Epic Games à communiquer même à un niveau fondamental avec les fans a suscité une immense quantité de critiques. Bien que cela reste un produit chaud, la scène concurrentielle de Fortnite perd de la vapeur de jour en jour. Bien que Poach ne soit pas au niveau des streamers comme Tfue en termes de popularité, il était un aliment de base dans la communauté et ne pouvait tout simplement pas raviver sa passion pour jouer à Fortnite.

De beaux souvenirs et un avenir passionnant

♥ ️ https://t.co/OvgOtSe3Ri

– POACH (@Poach) 31 mars 2020

Poach s’est fait un nom lors des tournois Summer Skirmish et Fall Skirmish 2018. Il s’agissait d’événements sur invitation uniquement, où Poach a réalisé plusieurs finitions élevées, dont une deuxième et deux troisième places. Il s’est également classé cinquième à l’escarmouche secrète aux côtés des tendons partenaires du duo. Beaucoup se souviendront de Poach pour avoir toujours dénoncé les décisions douteuses d’Epic Games. Pendant plus d’un an, il a fait griller les développeurs de Fortnite, et malheureusement, la communauté a perdu une autre voix rationnelle. Poach a composé ses commentaires méthodiquement pour la plupart et voulait le meilleur de Fortnite. Toute la communauté, y compris Benjyfishy, ​​Mongraal, Myth et bien d’autres, est venue soutenir Poach, mais Ballatw l’a résumé le mieux.

😉 un chemin clair que nous savons tous très bien que vous allez tracer.

J’espère qu’ils se croiseront bientôt, car vous avez été une inspiration pour celui-ci. 🥰

– Ballatw (@Ballatw) 31 mars 2020

Il continuera de concourir et de diffuser sous la bannière de Team Liquid dans un avenir prévisible. Il semble que le plus récent tireur tactique de Riot, Valorant, soit sur le radar de Poach. Espérons que le vétéran de Fortnite trouvera du succès dans un nouveau jeu, et peut-être qu’Epic Games pourra prendre un nouveau tournant avec Fortnite compétitif alors que les joueurs continueront de l’appeler.

Image vedette: Team Liquid