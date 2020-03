L’isolement du coronavirus provoque une augmentation du trafic des jeux en ligne en Italie

Nous sommes tous plus que conscients des ravages causés par l’épidémie de coronavirus – l’E3 est le dernier événement de jeu majeur à être annulé en conséquence – mais la propagation provoque naturellement des situations uniques en fonction de votre emplacement.

L’Italie fait partie d’un certain nombre de pays qui ont décidé de fermer ses écoles afin d’empêcher la propagation du virus. Les enfants étant laissés pour s’occuper à la maison, une augmentation soudaine du trafic Internet a été signalée avec un nouvel élan dans les jeux en ligne servant l’un des principaux contributeurs.

Un rapport de Bloomberg note que Telecom Italia, une grande entreprise de télécommunications italienne, a vu la quantité de données passant par son réseau augmenter de plus des deux tiers au cours des deux dernières semaines. Des jeux tels que Fortnite et Appel du devoir ont été mis en évidence dans le rapport, car leur grand nombre d’acteurs utilisent plus de bande passante que les programmes d’affaires et les conférences téléphoniques des adultes qui travaillent.

“Nous avons signalé une augmentation de plus de 70% du trafic Internet sur notre réseau fixe, avec une forte contribution des jeux en ligne tels que Fortnite”, explique Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia.

Il semblerait que le trafic provenant de jeux comme ceux mentionnés ci-dessus peut augmenter encore plus les jours où les mises à jour sont diffusées en direct, car les joueurs passionnés sautent tous en ligne pour télécharger le dernier contenu en même temps.

Bien sûr, la popularité de jeux en ligne comme Fortnite pourrait bien augmenter davantage, car de plus en plus de personnes sont obligées de rester à la maison. Pokémon GO Le développeur Niantic a en fait introduit de nouvelles mises à jour pour permettre aux joueurs de profiter du jeu à la maison, plutôt que de devoir sortir et se déplacer.

