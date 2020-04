Liste de contrôle de tous les jeux pour trouver des œufs – HITC

Roblox

Une liste de contrôle de tous les jeux Roblox dans lesquels vous pouvez trouver des œufs pour terminer la chasse aux œufs 2020.

La chasse aux œufs Roblox 2020 a commencé et devrait vous aider à éviter momentanément les problèmes liés à l’auto-isolation et à être obligé de rester à l’intérieur lorsque le temps est absolument magnifique. Il y a 49 jeux au total pour trouver un tas d’oeufs, et vous trouverez ici une liste complète de tous les jeux que vous devez parcourir.

Les joueurs doivent capturer 49 œufs manquants et cela vous récompensera avec le FaberEgg exclusif une fois l’événement terminé le 28 avril. Chaque œuf que vous obtenez vous récompensera avec un chapeau exclusif, et certains œufs sont plus faciles à trouver que d’autres.

Donc, vous savez quels titres doivent être joués, vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle de tous les jeux Roblox pour la chasse aux œufs 2020.

Tous les jeux Roblox Egg Hunt 2020

Ci-dessous, vous trouverez une liste de tous les jeux Roblox Egg Hunt pour 2020:

Un loup ou autre

Adopte moi!

Coeurs astraux

Mauvaises affaires

Ours

Bee Swarm Simulator

Construisez un bateau pour le trésor

Deathrun Gameshow!

Dragon Adventures

Dungeon Quest

Par exemple!

Egg Simulator

Mini-jeux épiques

Fiasco

Ghost Simulator

Parc à thème: Gravity Oasis

Hero Havoc

Histoires d’hôtel

Roder

Mad City

Minery

Monstres d’Etheria

Meurtre

Mes gouttelettes

Avion fou

Restaurant Tycoon 2

Lycée Robloxian

Robot Inc.

Royale High

Sabre Simulator

Plongée sous-marine à Quill Lake Remastered

Shard Seekers

Morsure de requin

Navire en perdition – Roblox Britannic

Station de ski

Course de vitesse

Super Doomspire

Super Striker League

iEgg 12 Texting Simulator

L’ouest sauvage

Voyage dans le temps Eggventures

Tiny Tanks

Tower Defense Simulator

Treasure Quest

Ventureland

Conduite ultime: îles Westover

C’est comme tu veux

Zombie Rush

Zombie Strike

Ce sont tous les jeux qui peuvent être trouvés sur le site Web de Roblox.