Liste de livres Fuites apparentes Magie à venir: le cadre de rassemblement D&D

Il semble que toutes les fuites D&D ne soient pas effectuées par Amazon, car Penguin Random House semble avoir divulgué un paramètre D&D lié à Magic: The Gathering. Vendredi, une page du site Web de l’éditeur a été publiée pour Mythic Odysseys of Theros, un manuel de campagne pour le monde à thème grec Magic: The Gathering. La page a été rapidement supprimée mais peut être vue grâce au cache Google, car rien n’est jamais parti sur Internet.

La page répertorie la date de sortie du 19 mai 2020 et est sans synopsis. La couverture du livre se lit comme suit: “Affrontez les dieux de Theros dans ce livre de référence de campagne pour le plus grand jeu de rôle au monde.”

Theros est un monde dans la GCC de Wizards of the Coast qui est décrit comme suit:

«Theros est un avion gouverné par les dieux de Nyx, où les héros affrontent des monstres, la mer fait rage, les gens offrent des holocaustes et des aventures ont lieu. Il est défini par la lutte de l’humanité contre les forces primitives du monde et le conflit de l’humanité avec les nombreuses autres races douées qui peuplent le monde. »

Le cadre présente plusieurs éléments d’inspiration hellénistique, y compris des villes inspirées de la Grèce antique. Ce serait le deuxième monde défini par MtG à passer à D&D après la publication du Guide du maître de guilde de Ravnica en 2018.

Wizards of the Coast n’a pas encore commenté les nouvelles, mais une annonce pourrait bientôt arriver étant donné que la sortie est dans moins de trois mois.