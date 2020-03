Liste de souhaits du 23 mars 2020

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des Les jeux les plus recherchés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu public le 23 mars 2020 les résultats de la enquête réalisée entre le 5 et le 11 mars 2020 Et, comme nous pouvons le voir, les 10 premières places sont partagées également entre Nintendo Switch, du Big N, et Playstation 4, de Sony.

Nous passons en revue la liste du 23 mars des jeux les plus désirés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu

[PS4] Final Fantasy VII: 1 532 voix[NSW] Animal Crossing: New Horizons: 1 212 votes[PS4] Resident Evil 3: 636 votes[PS4] Tales of Arise: 575 votes[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: 443 votes[NSW] Bayonetta 3: 405 voix[PS4] Procès de Mana: 364 votes[NSW] Shin Megami Tensei V: 329 votes[PS4] One Piece: Pirate Warriors 4: 311 Votes[PS4] The Last of Us Part II: 278 votes[NSW] Ushiro: 268 voix[PS4] Cyberpunk 2077: 262 votes[NSW] Procès de Mana: 233 votes[NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: 210 votes[PS4] La légende des héros: Hajimari no Kiseki: 193 votes[NSW] Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!: 180 votes[NSW] Rune Factory 5: 173 votes[PS4] Metal Max Xeno Reborn: 161 votes[NSW] Courageusement par défaut II: 154 votes[PS4] Fantôme de Tsushima: 136 voix[PS4] Mobile Suit Gundam Extreme contre Maxi Boost ON: 127 votes[PS4] Impact Genshin: 124 votes[NSW] Film racine: 111 votes[PS4] La vie est étrange 2: 109 votes[PS4] Reliure Granblue Fantasy: 106 votes[PS4] R-Type Final 2:10 votes[PSV] Anonyme; Code: 99 votes[NSW] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition: 92 votes[PS4] Sword Art Online: Alicization Lycoris: 90 votes[NSW] Brigandine La Légende de Runersia: 87 votes

