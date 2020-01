Liste des best-sellers du 13 au 19 janvier 2020

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, qui publie le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a publié des ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 13 au 19 janvier 2020 et, comme on peut le voir, bien que la console hybride du Grand N n’ait pas pris la première position, elle a réussi à placer 7 matchs dans le top 10.

Ventes de logiciel au Japon: Yakuza: Like a Dragon (PS4): 156 993 exemplaires (nouveau titre) Dragon Ball Z: Kakarot (PS4): 89 537 exemplaires (nouveau titre) Pokémon Sword and Shield (Nintendo Switch): 55 604 exemplaires (3 312 358 au total) ) Ring Fit Adventure (Nintendo Switch): 35 604 exemplaires (583 429 au total) Romance of the Three Kingdoms (PS4): 20 095 exemplaires (nouveau titre) Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo Switch): 18 797 exemplaires (nouveau titre) Brain Training Dr Kawashima (Nintendo Switch): 15 790 copies (107 698 au total) Minecraft (Nintendo Switch): 13 919 copies (1 222 666 au total) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch): 12 370 copies (2 737 674 au total) Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo Switch): 12 347 exemplaires (3 522 802 au total)

Ventes de matériel au Japon: Nintendo Switch: 62 920 unités vendues Nintendo Switch Lite: 33 538 unités vendues PS4 Pro: 4 178 unités vendues PS4: 2 147 unités vendues New Nintendo 2DS XL: 692 unités vendues New Nintendo 3DS XL: 74 unités vendues Xbox One X: 41 unités vendues Xbox One S: 33 unités vendues

