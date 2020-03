Liste des jeux et consoles les plus vendus du 16 au 22 mars

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a dévoilé les ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 16-22 mars 2020 Et, comme nous pouvons le voir, la console hybride du Big N a balayé cette semaine.

Nous avons examiné les ventes de jeux et de consoles japonaises du 16 au 22 mars 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Liste des ventes de logiciels au Japon, selon Famitsu: Animal Crossing: New Horizons (NSW): 1 880 626 copies (nouvelle version) Nioh 2 (PS4): 26 140 copies (118 032 au total) Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX (NSW ): 21.954 exemplaires (206.893 au total) Pokémon Sword and Shield (NSW): 17.608 exemplaires (3.527.528 au total) Minecraft (NSW): 12.116 exemplaires (1.321.931 au total) Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 12.1266 exemplaires (1.321). 931 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 10647 exemplaires (3612919 au total) Ring Fit Adventure (NSW): 7505 exemplaires (731308 au total) Splatoon 2 (NSW): 7467 exemplaires (3349308 au total) Super Mario Party (NSW): 6 580 exemplaires (1 375 417 au total)

Voir aussi

Liste de vente de matériel Famitsu Japan: Nintendo Switch Lite: 263 103 unités (45 473 la semaine précédente) Nintendo Switch: 129 473 unités (11 801 la semaine précédente) PS4: 11 156 unités (10 516 la semaine précédente) PS4 Pro: 4 237 unités ( 4409 la semaine précédente) Nouveau 2DS XL: 896 unités (1265 la semaine précédente) Nouveau 3DS XL: 126 unités (97 la semaine précédente) Xbox One X: 281 unités (31 la semaine précédente) Xbox One S: 30 unités (27 le semaine précédente)

Source

Connexes