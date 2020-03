Liste des jeux et consoles les plus vendus du 9 au 15 mars

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a publié des ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 9 jusqu’au 15 mars 2020 Et, comme nous pouvons le voir, la console hybride du Big N a balayé cette semaine.

Nous avons examiné les ventes de jeux et de consoles japonaises du 9 au 15 mars 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Liste des ventes de logiciels au Japon, selon Famitsu: Nioh 2 (PS4): 91 892 unités (nouvelle version) Pokémon Mystery World: Rescue Team DX (NSW): 46 391 unités (184 939 au total) Pokémon Sword and Shield (NSW): 18 567 unités (3 509 920 au total) My Hero One’s Justice 2 (NSW): 16 997 unités (nouvelle version) Minecraft (NSW): 11 787 unités (1 309 815 au total) Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 11 272 unités (2 817 .815 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 9 898 unités (3 602 272 au total) Ring Fit Adventure (NSW): 8 773 unités (723 803 au total) jeu Koei Tecmo qui, en raison d’une erreur, n’était pas indique votre nom (PS4): 8 045 unités (3 341 950 au total) Splatoon 2 (NSW): 6 827 unités (3 341 950 au total)

Famitsu Japan Hardware Sales List: Nintendo Switch Lite: 45 473 unités (46 161 la semaine précédente) Nintendo Switch: 11 801 unités (4 424 la semaine précédente) Playstation 4: 10 516 unités (9 584 la semaine précédente) Playstation 4 Pro: 4 409 unités (4 187 la semaine précédente) Nouvelle Nintendo 2DS XL: 1 265 unités (1 220 la semaine précédente) Nouvelle Nintendo 3DS XL: 97 unités (77 la semaine précédente) Xbox One X: 31 unités (29 la semaine précédente) Xbox One S: 27 unités (60 la semaine précédente)

Voir aussi

Source via

Connexes