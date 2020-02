Liste des jeux les plus désirés (03/02/2020)

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des Les jeux les plus désirés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu public le 03 février 2020 les résultats de la enquête réalisée entre le 16 et le 22 janvier 2020 et, comme nous pouvons le voir, cette fois, c’est la plate-forme Sony, Playstation 4, qui arrive en tête, bien que le titre occasionnel Nintendo Switch soit également inclus.

Final Fantasy VII Remake (PS4): 1 452 votes Animal Crossign: New Horizons (NSW): 766 votes Total of Arise (PS4): 537 votes Resident Evil 3 (PS4): 491 votes Nioh 2 (PS4): 416 votes Person 5 Scramble: The Phantom Strikers ( PS4): 403 votes The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (NSW): 347 votes Bayonetta 3 (NSW): 305 votes Shin Shinmi Tensei V (NSW) 276 votes Cyberpunk 2077 (PS4) 258 votes One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4) ): 246 votesRune Factory 5 (NSW): 223 votesTrials of Mana (PS4): 215 votesThe Last of Us Part II (PS4): 198 votesUshiro (NSW): 186 votesGranblue Fantasy Versus (PS4): 173 votesHatsune Miku: Project Diva Mega Mix (NSW): 161 votes Person 5 Scramble: The Phantom Strikers (NSW): 152 votes Ghost of Tsushima (PS4): 143 votes The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4): 140 votes Fairy Tail (PS4): 135 votes Xenoblade Chronicles: Definitive Édition (NSW): 122 votesMomotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (NSW): 120 votes Trials of Mana (NSW): 113 votes Final Fantasy Crystal Chronicles REmastered Edition (NSW): 112 votes Death end re; Quest 2 (PS4): 109 votes Great Fantasy Relink (PS4): 103 votes Metal Max Xeno Reborn (PS4) : 101 votes Root Film (PS4): 93 votes Anonyme; Code (PSV): 87 votes

