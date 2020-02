Liste des jeux les plus désirés du 10 février 2020

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des Les jeux les plus désirés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu public le 10 février 2020 les résultats de la enquête réalisée entre le 23 et le 29 janvier 2020 et, comme nous pouvons le voir, cette fois, c’est la plate-forme Sony, Playstation 4, qui arrive en tête, bien que le titre occasionnel Nintendo Switch soit également inclus.

Final Fantasy VII Remake (PS4): 1 574 votes Animal Crossing: New Horizons (NSW): 883 votes Totals of Arise (PS4): 638 votes Resident Evil 3 (PS4): 629 votes Nioh 2 (PS4): 583 votes Person 5 Scramble: The Phantom Strikers ( PS4): 454 votes Bayonetta 3 (NSW): 378 votes The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (NSW): 366 votes Shin Shinmi Tensei V (NSW): 310 votes Trials of Mana (PS4): 287 votes Cyberpunk 2077 (PS4): 268 votes Rune Factory 5 (NSW): 249 votes One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4): 231 votesThe Last of Us Part II (PS4): 219 votesUshiro (NSW): 212 votesThe Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4): 199 votes Chronicles: Definitive Edition (NSW): 186 votes Trials of Mana (NSW): 173 votes Ghost of Tsushima (PS4): 166 votes Person 5 Scramble: The Phantom Strikers (NSW): 159 votes Great Fantasy Relink (PS4): 156 votes Genshin Impact (PS4) : 146 votesMomotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (NSW): 140 votes Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix (NSW): 138 votes Deat end re; Quest 2 (PS4): 135 votes Fairy Tail (PS4): 128 votes Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4): 126 votes Anonyme; Code ( PSVita): 117 votes Metal Max Xeno Reborn (PS4): 108 votes Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (NSW): 95 votes

