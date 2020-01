Liste des jeux les plus désirés du 27/01/20

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des Les jeux les plus désirés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu, qui est publié chaque semaine. Ainsi, la publication japonaise a rendu public le 27 janvier 2020 les résultats de la enquête réalisée entre le 9 et le 15 janvier 2020 et, comme nous pouvons le voir, cette fois, c’est la plate-forme Sony, Playstation 4, qui arrive en tête, bien que le titre occasionnel Nintendo Switch soit également inclus.

Nous passons en revue la liste du 27 janvier des jeux les plus désirés par les lecteurs du magazine japonais Famitsu

Final Fantasy VII Remake (PS4): 1 511 votes Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch): 681 votes Total of Arise (PS4): 597 votes Nioh 2 (PS4): 509 votes Resident Evil 3 (PS4): 485 votes Bayonetta 3 (Nintendo Switch): 437 votesPerson 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4) 429 votesLa légende de Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo Switch): 315 votes Cyberpunk 2077 (PS4): 268 votes Shin Shinmi Tensei V (Nintendo Switch): 254 votes Switch): 247 votes One Pice: Pirate Warriors 4 (PS4): 241 votes Great Fantasy Versus (PS4): 228 votes Trials of Mana (PS4): 219 votes Last of Us Part II (PS4): 212 votes Ushiro (Nintendo Switch): 2010 votes Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix (Nintendo Switch): 178 votes Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo Switch): 179 votes Trials of mana (Nintendo Switch): 161 votes Great Fantasy Relink (PS4): 152 votes Person 5 Scramble: The Phantom Strikers (Nintendo Switch) ): 145 votes La légende des héros: Hajimari no Kiseki (PS4): 1 36 votes Fantôme de Tsushimai (PS4): 129 votes (Nintendo Switch): 125 votes Sauna: Of Rice and Ruin (PS4): 117 votes Fairy Tail (PS4): 109 votes Genshin Impact (PS4): 108 votes Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (Nintendo Switch): 103 votes Death end re; Quest 2 ( PS4): 99 votes Anonyme; Code (Playstation Vita): 92 votes

