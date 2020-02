Liste des jeux les plus vendus au Japon en décembre 2019

Magazine japonais Famitsu Il est l’un des plus importants de son territoire et est également responsable de la publication de plusieurs listes sur les jeux les plus recherchés et les meilleurs vendeurs du pays du soleil levant. Ainsi, la dernière liste qu’il a publiée, avec des données très précises, est celle consacrée à les jeux les plus vendus au cours du mois de décembre 2019 sur ce territoire où ont été recueillies les données obtenues entre le 25 et le 29 de ce dernier mois de l’année dernière.

Famitsu détaille les ventes des jeux les plus réussis au pays du soleil levant en décembre 2019

Liste Famitsu des jeux les plus vendus au Japon en décembre 2019:Épée et bouclier Pokémon (NSW): 1348974 exemplaires (12411050 physiques; 107294 titres) Luigi’s Mansion 3 (NSW): 294919 exemplaires (247079 physiques; 17831 numériques) Ring Fit Adventure (NSW): 205558 exemplaires (205558 physiques) Sakura Wars (PS4): 185 865 copies (161 288 physiques; 24 577 numériques) Mario Kart 8 Deluse (NSW): 160 856 copies (125 551 physiques; 35 305 numériques) Minecraft (NSW): 155 761 copies (134 267 physiques; 21 494 numériques) Mario & Sonic dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (NSW): 148 197 exemplaires (143 546 physiques; 4 651 numériques) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 146 873 exemplaires (114 353 physiques; 32 520 numériques) Super Mario Party (NSW): 122 974 exemplaires (109 356 physiques; 13,618 numérique) Fortnite Darkfire Bundle (NSW): 121,974 exemplaires (27,371 physiques; 94,603 numériques) Fishing Spirits (NSW): 115,051 exemplaires (112,177 physiques; 2,874 numériques) Super Mario Maker 2 (NSW): 109,724 copies (100,352 physiques; 9,372 numériques ) SD Gundam G Generation Cross Rays (PS4): 108 067 exemplaires (86 739 physiciens; 21328 numériques) Rayons croisés SD Gumdam G Generation (NSW): 76239 exemplaires (62173 physiques; 14066 numériques) Splatoon 2 (NSW): 72561 exemplaires (62497 physiques; 10064 numériques) Dr.Kawashima’s Brain Training (NSW): 70239 exemplaires ( 34 696 physiques; 35 543 numériques) 13 Sentinelles: Aegis Rim (PS4): 63 519 exemplaires (47 446 physiques; 16 073 numériques) Disney Tsum Tsum Festival (NSW): 60 539 exemplaires (58 342 physiques; 2 197 numériques) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (NSW): 51,130 copies (38,497 physiques; 12,633 numériques) Yo-kai Watch 4 ++ (NSW): 51,023 copies (46,896 physiques; 15,457 numériques) Death Stranding (PS4): 42,473 copies (27,016 physiques; 15,457 numériques) New Super Mario Bros.U Deluxe (NSW): 42310 exemplaires (38641 physiques; 3669 numériques) Tiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (NSW): 41691 exemplaires (34658 physiques; 7033 numériques) Dragon Quest XI S (NSW): 36100 copies (27 980 physiques; 8 120 numériques) Call of Duty: Modern Warfare (PS4): 35 041 copies (21 730 physiques; 8 120 numériques) T ogether! The Battle Cats (NSW): 34382 exemplaires (34721 numériques) Human: Fall Flat (NSW): 32721 exemplaires (32721 numériques) Jikkyou Powerful Pro Baseball (NSW): 31919 exemplaires (30090 physiques; 1829 numériques) Super Mario Odyssey (NSW) : 31 856 exemplaires (28 320 physiques; 3 536 numériques) Jedi Star Wars: Fallen Order (PS4): 29 352 exemplaires (17 980 physiques; 11 372 numériques)

