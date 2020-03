Liste des jeux les plus vendus au Japon en février 2020

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a publié les ventes de logiciels japonais pour le mois de février, qui se réfèrent à tous les produits vendus sur les différentes consoles du 27 janvier au 23 février 2020. Les ventes en tête de liste continuent de nous surprendre!

Liste des ventes de jeux vidéo au pays du soleil levant, selon le magazine Famitsu

Granblue Fantasy Versus (PS4): 179 251 unités (102 314 physiques, 76 937 numériques) Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4): 146 659 unités (115 995 physiques, 30 664 numériques) Pokemon Sword and Shield (NSW): 104 418 unités (95 480 physiques, 8,938 numérique) Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (NSW): 84,667 unités (62,074 physiques, 22,593 numériques) BioShock Collection (PS4): 81,383 unités (81,383 numériques) Ring Fit Adventure (NSW): 73,359 unités (73,359 numériques) Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers (NSW): 55 271 unités (46 415 physiques, 8 856 numériques) Minecraft (NSW): 49 482 unités (39 092 physiques, 10 390 numériques) Yakuza: Like a Dragon (PS4): 47 942 unités (41 918 physiques, 6 024 numériques) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 47940 unités (36691 physiques, 11249 numériques) Entraînement cérébral par le Dr Kawashima (NSW): 45149 unités (37114 physiques, 8035 numériques) Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 42758 unités (34595 physiques, 8163 numériques) Dragon Ball Z: Kakarot (PS4): 35 747 unités (29 876 physiques, 5 871 numériques) Super Mario Party (NSW): 28 104 unités (22 540 physiques, 5 564 numériques) Splatoon 2 (NSW): 26 655 unités (19 824 physiques, 6 831 numériques) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (NSW): 26 277 unités (18 244 physiques, 8 033 numériques) Overcooked 2 (NSW): 19 864 unités (171 physiques, 19 693 numériques) Luigi’s Mansion 3 (NSW): 19 754 unités (17 917 physiques, 1 837 numériques) Super Mario Maker 2 (NSW): 18 388 unités (15 838 physiques, 2 550 numériques) Katanakami: Way of the Samurai Story (PS4): 18 007 unités (10 654 physiques, 7 353 numériques) Street Fighter V Championship Edition (PS4): 17 848 unités (8 705 physiques, 9 143) numérique) Minecraft (PS4): 17 104 unités (3 469 physiques, 13 635 numériques) New Super Mario Bros.U Deluxe (NSW): 17 081 unités (12 212 physiques, 4 869 numériques) Fire Emblem: Three Houses (NSW): 15 601 unités (7 409 physiques) , 8,192 numérique) Fishing Spirits Version Nintendo Switch (NSW): 14,602 u nités (13 809 physiques, 793 numériques) Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (NSW): 14 570 unités (13 855 physiques, 715 numériques) 13 Sentinelles: Aegis Rim (PS4): 12 984 unités (9 193 physiques, 3 791 numériques) Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4): 12 282 unités (6 098 physiques, 6 184 numériques) Dragon Quest XI S (NSW): 12 035 unités (9 754 physiques, 2 281 numériques) Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PS4): 11 654 unités (1 408 physiques , 10 246 numérique)

