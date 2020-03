Liste des jeux vidéo nominés pour BAFTA 2020

Chaque année, la British Academy of Motion Picture and Television Arts détient ses propres prix, mieux connus sous le nom de BAFTA. Dans cette cérémonie de remise des prix, non seulement les meilleurs films, séries télévisées ou acteurs et actrices sont récompensés, mais il y a aussi une place pour les jeux vidéo, et il est apprécié qu’ils commencent à être traités comme de l’art dans des galas aussi importants que ça. La cérémonie aura lieu ensuite 2 avril au Queen Elisabeth Hall de Londres. Il convient de noter que la liste des nominés couvre tous les jeux vidéo sortis en 2019, dans lesquels nous pouvons voir plusieurs titres Nintendo, Luigi´s Mansion 3 étant le jeu le plus nominé du Great N.

Liste des nominés pour les BAFTA 2020 Awards

Meilleur jeu

Contrôle

Disque Elysium

Luigi’s Mansion 3

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Jeu d’oie sans titre

Meilleur interprète principal

Laura Bailey – Gears 5

Courtney Hope – Contrôle

Logan Marshall-Green – Raconter des mensonges

Gonzalo Martin – La vie est étrange 2

Barry Sloane – Call of Duty: Modern Warfare

Norman Reedus – Échouement de la mort

Meilleur interprète de rôle secondaire

Jolene Andersen – La vie est étrange 2

Sarah Bartholomew – La vie est étrange 2

Troy Baker – Échouement de la mort

Lea Seydoux – Échouement de la mort

Martti Suosalo – Contrôle

Ayisha Issa – Anthologie des images sombres: l’homme de Medan

Meilleure réalisation technique

A Plague Tale: Innocence

Call of Duty: Modern Warfare

Contrôle

Échouement de la mort

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

Meilleur titre original

Baba est toi

Contrôle

Échouement de la mort

Disque Elysium

Outer Wilds

Jeu d’oie sans titre

Meilleur récit

Contrôle

Disque Elysium

Life Is Strange 2 (Épisodes 2-5)

Outer Wilds

Jedi Star Wars: Fallen Order

Les mondes extérieurs

Meilleure musique

Contrôle

Échouement de la mort

Disque Elysium

Outer Wilds

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Wattam

Meilleur multijoueur

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Luigi’s Mansion 3

Tick ​​Tock: un conte pour deux

Tom Clancy’s The Division 2

Meilleur design

Baba est toi

Contrôle

Disque Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Wattam

Meilleur jeu au-delà du divertissement

Civilization VI: Gathering Storm

Échouement de la mort

Kind Words (rythmes lo-fi pour écrire)

Life Is Strange 2 (Épisodes 2-5)

Neo Cab

Ring Fit Adventure

Meilleur jeu familial

Génie du béton

Chevaliers et vélos

Luigi’s Mansion 3

Jeu d’oie sans titre

Vacation Simulator

Wattam

Meilleur jeu en évolution

Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers

Fortnite

No Man’s Sky: AU-DELÀ

Chemin de l’exil

Meilleur début

Ape out

Échouement de la mort

Disque Elysium

Katana ZERO

Chevaliers et vélos

Jardin collecteur

Meilleur jeu britannique

DiRT Rally 2.0

Voûte céleste

Chevaliers et vélos

Observation

Planet Zoo

Total War: Three Kingdoms

Meilleur audio

Ape out

Call of Duty: Modern Warfare

Contrôle

Échouement de la mort

Jedi Star Wars: Fallen Order

Jeu d’oie sans titre

Meilleur art

Génie du béton

Contrôle

Échouement de la mort

Disque Elysium

Chevaliers et vélos

Sayonara Wild Hearts

Meilleure animation

Call of Duty: Modern Warfare

Contrôle

Échouement de la mort

Luigi’s Mansion 3

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

Meilleur jeu pour appareil mobile (voté par le public)

Assemblez avec soin

Call of Duty: Mobile

Téléphone de l’homme mort

Pokemon go

Tour enchevêtrement

Qu’est-ce que le golf?

