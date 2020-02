Liste des meilleures ventes du 17/02/20 au 23/02/20

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, qui publie le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a publié des ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 17 au 23 février 2020 et, comme on peut le voir, bien que la console hybride du Grand N n’ait pas pris la première position, elle a réussi à placer 8 matchs dans le top 10.

Nous passons en revue les ventes japonaises de jeux et consoles du 17 au 23 février 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Ventes de logiciel au Japon (selon Famitsu): Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4): 115 995 exemplaires (nouvelle version) Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (NSW): 46 415 exemplaires (nouvelle version) Pokémon Sword and Shield (NSW): 18 403 copies (3 445 788 au total) Katana Kami: A Way of the Samurai Story (PS4): 10 654 copies (nouvelle version) Ring Fit Adventure (NSW): 9 861 copies (696 005 au total) Minecraft (NSW): 8 687 copies (1 272 585 Total) Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (NSW): 8 468 exemplaires (62074 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 7608 exemplaires (62074 au total) Katana Kami: A Way of the Samurai Story (NSW): 7 392 exemplaires (nouveau Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 7 326 exemplaires (2 781 277 au total)

Ventes de matériel au Japon (selon Famitsu): Nintendo Switch Lite: 30 640 unités (64 443 la semaine précédente) Nintendo Switch: 10 850 unités (16 869 la semaine précédente) PS4: 3 758 unités (4 912 la semaine précédente) PS4 Pro: 2 457 unités (2 920 la semaine précédente) ) Nouvelle Nintendo 2DS XL: 979 unités (712 la semaine précédente) Nouvelle Nintendo 3DS XL: 46 unités (45 la semaine précédente) Xbox One X: 25 unités (22 la semaine précédente) Xbox One S 17 unités (19 la semaine précédente)

