Liste des nominés au Temple de la renommée des jeux vidéo

Nous aimons tous que notre jeu vidéo préféré soit reconnu et qu’il reçoive des prix, non? Mais c’est que la meilleure chose est qu’après le passage des années, cette reconnaissance continue de croître, même si plus de 10 ou 15 ans se sont écoulés. C’est ce qui se passe avec le jeu vidéo Hall of Fame. Dans cette salle prestigieuse se trouvent des jeux tels que The Legend of Zelda, Mortal Kombat, Pokémon Red and Blue ou Super Mario Bros., entre autres. Comme chaque année à cette époque, le Strong National Museum of Play organise un vote parmi le public pour savoir quels jeux devraient être dans ce prestigieux Hall of Fame du monde du jeu vidéo. Voulez-vous savoir quels jeux sont nominés cette année 2020? Jetez un œil à la liste.

Jeux nominés pour le Temple de la renommée des jeux vidéo 2020

BejeweledCentipedeFroggerGoldenEye 007Guitar HeroKing´s QuestMinecraftNBA JamNokia SnakeSuper Smash Bros.MeleeUncharted 2: Parmi les voleurs Où est le monde Carmen Sandiego?

Comme nous pouvons le voir, les jeux nominés sont très différents entre eux, étant très bons, car cela signifie qu’il existe une grande variété de jeux vidéo. Parmi eux, nous pouvons voir Super Smash Bros.Melee ou le mythique GoldenEye 007. Le vote est ouvert du 19 mars au 2 avril. Les trois jeux les plus votés par le public se joindront aux trois nommés par le comité de sélection international. Les gagnants seront annoncés au printemps.

