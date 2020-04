Liste des titres les plus téléchargés en Europe à partir du 7 avril

Le format numérique a une grande légion de followers à l’heure actuelle, c’est quelque chose que nous n’allons pas nier, car ces utilisateurs apprécient le confort de jouer presque instantanément aux titres nouvellement acquis et celui de pouvoir changer le jeu presque sans effort, au-dessus de la collecte que beaucoup de ceux qui sont actuellement adeptes de la valeur du format physique. Cependant, cette fois, il n’est pas temps d’évaluer un format par rapport à un autre, mais de savoir quels titres au format numérique L’Europe, puisque le Big N a partagé un liste des cinq titres les plus téléchargés du eShop de ce territoire. La première place ne nous surprend pas du tout!

Animal Crossing: New Horizons occupe la première place dans la liste des 15 titres les plus téléchargés de l’eShop du territoire européen

Animal Crossing: New HorizonsPikunikuPokémon Mysterious World: Rescue Squad DXRocket LeagueMinecraftThief SimulatorMario Kart 8 DeluxeOld Man’s JourneyVilles: SkylinesDoom 64Overcooked 2Stardew ValleyBlazing BeaksSuper Mario PartyFinal Fantasy VII

Comme nous pouvons le voir, Animal Crossing: New Horizons est le titre le plus téléchargé dans l’eShop européen, suivi de Pikuniku, un titre qui était en vente relativement récemment et que les joueurs pouvaient acheter pour un peu plus d’un euro, ce qui expliquerait pourquoi il y avait atteint cette deuxième position. De plus, dans la liste, nous pouvons également voir d’autres titres qui restent généralement dans ces positions, tels que Minecraft, Rocket League ou même Stardew Valley. Et vous, avez-vous acquis un jeu par le biais de cette boutique numérique officielle du Big N ces derniers jours ou êtes-vous de ceux qui vont à mort avec le format physique et n’acceptent pas un seul jeu au format numérique?

