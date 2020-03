Liste des ventes au Japon du 24 février au 1er mars 2020

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, qui publie le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a publié des ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 24 février au 1 mars 2020 et, comme nous pouvons le voir, bien que la console hybride du Grand N ait balayé cette semaine.

Nous passons en revue les ventes japonaises de jeux et consoles du 24 février au 1er mars 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Ventes de logiciel au Japon (selon Famitsu):

(NSW) Pokémon Sword and Shield: 24 886 exemplaires (3 470 647 au total) (PS4) Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers: 19 504 exemplaires (135 499 au total) (NSW) Minecraft: 12 510 exemplaires (1 285 095 au total) (NSW) Mario Kart 8 Deluxe: 11 958 exemplaires (2 793 235 au total) (NSW) Super Smash Bros.Ultimate: 11 635 exemplaires (3 581 055 au total) (NSW) Mega Man Zero / ZX Legacy Collection: 11 610 exemplaires (nouvelle version) (NSW) Ring Fit Adventure: 8 958 exemplaires (704 963 au total) (NSW) Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers: 8 889 exemplaires (55 304 au total) (NSW) Super Mario Party: 7 650 exemplaires (1 354 554 au total) (NSW) Brain Training par le Dr Kawashima : 7 644 exemplaires (165 331 au total)

Ventes de matériel au Japon (selon Famitsu):

Nintendo Switch Lite: 37 784 unités (30 640 la semaine précédente) Nintendo Switch: 15 314 unités (10 640 la semaine précédente) Playstation 4: 5 946 exemplaires (3 758 la semaine précédente) Playstation 4 Pro: 3 637 exemplaires (2 457 la semaine précédente) New Nintendo 2DS XL : 1 064 copies (979 la semaine précédente) New Nintendo 3DS XL: 67 copies (46 la semaine précédente) Xbox One X: 37 copies (25 la semaine précédente) Xbox One S: 35 copies (17 la semaine précédente)

