Liste des ventes de janvier du Japon

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, qui publie le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a annoncé les ventes de logiciels japonais du mois de janvier, qui se réfèrent à tous les produits vendus sur les différentes consoles du 30 décembre 2019 au 26 janvier 2020. Les ventes de la première position de la liste continuent de nous surprendre!

Liste des ventes de jeux vidéo au pays du soleil levant, selon le magazine Famitsu

[NSW] Épée et bouclier Pokémon – 396 674 (362 174 physiques, 34 500 numériques)[PS4] Yakuza: Like a Dragon – 230 493 (196 712 physiques, 33 781 numériques)[PS4] Dragon Ball Z: Kakarot – 140 615 (115 206 physiques, 25 409 numériques)[NSW] Ring Fit Adventure – 127.007 (127.007 physique)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 125 549 (87 673 physiques, 37 876 numériques)[NSW] Dr. Kawashima Brain Training – 113 313 (85 877 physiques, 27 436 numériques)[NSW] Minecraft – 101677 (87554 physiques, 14123 numériques)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate – 93 496 (79 677 physiques, 13 819 numériques)[NSW] Luigi’s Mansion 3 – 85 317 (78 814 physiques, 6 503 numériques)[NSW] Super Mario Party – 74 560 (60 654 physiques, 13 906 numériques)[NSW] Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 – 67 743 (65 454 physiques, 2 289 numériques)[NSW] Splatoon 2 – 58 260 (48 448 physiques, 9 812 numériques)[NSW] Super Mario Maker 2-47350 (44829 physiques, 2382 numériques)[NSW] Fishing Spirits Version Nintendo Switch – 47 211 (44 829 physiques, 2 382 numériques)[NSW] Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – 39182 (23094 physiques, 16088 numériques)[NSW] Pack Fortnite Darkfire – 36 797 (5 633 physiques, 31 164 numériques)[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 35022 (25499 physiques, 9523 numériques)[PS4] Romance des Trois Royaumes XIV – 34,468 (25,835 physique, 8,633 numérique)[NSW] Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe – 31705 (23881 physiques, 7824 numériques)[NSW] Humain: Fall Flat – 30,441 (30,441 numérique)[NSW] Disney Tsum Tsum Festival – 25351 (24064 physiques, 1287 numériques)[PS4] 13 sentinelles: Aegis Rim – 24,911 (12,039 physiques, 12,872 numériques)[PS4] Call of Duty: Modern Warfare – 23 993 (12 234 physiques, 11 759 numériques)[NSW] Dragon Quest XI S – 23,974 (16,572 physique, 7,402 numérique)[PS4] Minecraft – 23,644 (2,650 physiques, 20,994 numériques)[NSW] Ensemble! The Battle Cats – 22,669 (22,669 numérique)[NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 22 539 (18 746 physiques, 3 793 numériques)[NSW] Super Mario Odyssey – 19593 (17408 physiques, 2185 numériques)[PS4] Échouement de la mort – 19 441 (7 994 physiques, 11 447 numériques)[PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – 19 300 (11 471 physiques, 7 829 numériques)

