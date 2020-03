Liste des ventes de jeux et consoles du 3 au 8 mars

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a dévoilé les ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 3 au 8 mars 2020Et, comme nous pouvons le voir, bien que la console hybride du Great N ait balayé cette semaine.

Nous avons examiné les ventes de jeux et de consoles japonaises du 3 au 8 mars 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Voir aussi

Liste des ventes de logiciels au Japon, selon Famitsu: Pokémon Mystery World: Rescue Team DX (NSW): 138 548 exemplaires (nouvelle version) Pokémon Sword and Shield – 20 676 (3 491 353 au total) Minecraft (NSW): 12 933 exemplaires (1 298 exemplaires .028 au total) Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 12751 exemplaires (1298288 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 11319 exemplaires (3592374 au total) Ring Fit Adventure (NSW): 10067 exemplaires (715030 au total) Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4): 8,109 copies (143,608 au total) Super Mario Party (NSW): 7,774 copies (1,362,328 au total) Splatoon 2 (NSW): 7,293 copies (3,335,123 au total) Brain Training by Dr Kawashima (NSW): 6 394 exemplaires (171 725 au total)

Liste des ventes de matériel au Japon, selon Famitsu: Nintendo Switch Lite: 46 161 unités (37 784 la semaine précédente) Playstation 4: 9 458 unités (5 946 la semaine précédente) Nintendo Switch: 4 424 unités (15 314 la semaine précédente) Playstation 4 Pro: 4 187 unités (3 637 la semaine précédente) New Nintendo 2DS XL: 1 220 unités (1 064 la semaine précédente) New Nintendo 3DS XL: 77 unités (67 la semaine précédente) Xbox One S: 60 unités (37 la semaine précédente) Xbox One X: 29 unités (35 la semaine précédente)

Source

Connexes