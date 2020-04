L’ITTA apportera beaucoup de balles et de terreur à Nintendo Switch le 22 avril

Que feriez-vous si au réveil vous étiez entouré par les cadavres de votre famille? C’est ce qui arrive à Itta, le seul survivant de cette tragédie. La chose normale que chacun d’entre nous ferait serait de se demander pourquoi cela s’est produit et de repenser de nombreux aspects que nous pensions sûrs depuis longtemps. Heureusement pour l’orpheline qui donne le titre à ce jeu développé par Armor Games Studios, elle ne sera pas seule, mais aura l’aide d’un étrange esprit qui prendra la forme du défunt chat de la famille, qui lui accordera une arme, plus précisément un pistolet, même si ce ne sera pas le seul que nous puissions utiliser, avec lequel Itta peut se défendre dans ce monde apparemment paisible tout en cherchant des réponses.

Au-delà de la prémisse, qui est assez intéressante, nous sommes confrontés à un jeu de tir en perspective isométrique, avec un gameplay similaire à celui vu dans Enter the Gungeon, où nous devrons esquiver des centaines de balles afin de vaincre nos ennemis. Il y aura 18 patrons qui mettront à l’épreuve notre patience, nos réflexes et la résistance des leviers de notre Joy-Con. Bien sûr, ITTA ne veut pas qu’un joueur reste coincé et ne puisse pas profiter de son histoire personnelle de perfectionnement personnel, il inclut donc la possibilité d’activer une capacité qui nous donne une immunité contre les attaques ennemies, ou un multiplicateur de dégâts pour les finir en moins de temps.

Que pensez-vous de la proposition, jouable et narrative, de l’AIBT? À partir du 22 avril, il sera disponible sur le Nintendo Switch eShop pour explorer son merveilleux monde de pixel art. avec un prix de 14,99 € et étant nécessaire d’avoir 326 Mo dans le stockage interne de notre console pour pouvoir le télécharger. Pour finir, on vous laisse avec la bande annonce du titre qui a annoncé son arrivée sur la console hybride japonaise avec le PC. À plus!

Bande-annonce ITTA pour Nintendo Switch

