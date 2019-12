Little Busters! L'édition convertie arrive sur Switch

Prototype apporte le roman visuel Little Busters! Converted Edition to Switch, le numéro de cette semaine de Famitsu révèle. Il sera lancé au Japon au printemps prochain. La prise en charge des textes anglais et japonais sera incluse.

Récit

Riki Naoe a perdu ses parents quand il était enfant et est tombé dans le désespoir.

Il a été sauvé par un groupe d'enfants qui s'appelaient les Little Busters: Kyousuke Natsume, Masato Inohara, Kengo Miyazawa et Rin Natsume.

Ils l'ont pris et ont joué à être des héros qui ont combattu le mal infatigable autour d'eux.

Riki a découvert une joie infinie de passer du temps avec ses nouveaux amis, même si le groupe était idiot et que leurs missions avaient tendance à se terminer par un échec.

Au fil du temps, cela a emporté sa solitude et sa souffrance.

Des années plus tard, tout le gang fréquentait la même école et Riki est devenu une deuxième année.

Ils étaient toujours aussi idiots que jamais et ont passé leur jeunesse à suivre les idées idiotes de Kyousuke.

La description

"Little Busters!" Est un roman visuel à succès qui a été initialement publié au Japon en 2007.

L'année suivante, «Little Busters! L'édition «Extase» est sortie, faisant la promotion de Kanata Futaki et Sasami Sasasegawa en héroïnes, et ajoutant une toute nouvelle héroïne, Saya Tokido.