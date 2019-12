Little Busters! L'édition convertie se dirige vers le Japon, lance le printemps 2020

Vous aimez vos romans visuels sur Switch? Un autre classique fera bientôt son chemin dans le système!

Le dernier numéro de Weekly Famitsu a révélé que Little Busters! Édition convertie se rendra sur Nintendo Switch au Japon au printemps 2020. Le jeu a été initialement lancé sur PS2 en 2009, avant d'obtenir de nombreux ports pour PC de poche et PC jusqu'en 2017.

Selon certaines informations, cette version du jeu offrira une prise en charge de l'écran tactile, ainsi qu'une prise en charge des langues anglaise et japonaise. De plus, les joueurs peuvent zoomer et faire défiler pour afficher les CG d'événement trop volumineux pour l'écran Switch.

Pour l'instant, nous ne savons pas si le jeu sera uniquement numérique. Nous vous ferons rapport lorsque nous en apprendrons davantage à l'avenir!

(Merci, Ryokutya2089!)

en relation

. (tagsToTranslate) NintendoSoup (t) Nintendo (t) Switch (t) 3DS (t) Wii U (t) News (t) Mario (t) Zelda (t) Pokemon (t) Fire Emblem (t) Animal Crossing (t ) Smash Bros (t) Metroid (t) Star Fox (t) Jeux