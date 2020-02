Play-Asia a ouvert des précommandes pour Little Busters! Édition convertie. Vous pouvez réserver une copie ici.

Little Busters! L’édition convertie prend entièrement en charge les textes en anglais et en japonais. De plus, il peut être joué sur n’importe quel système Switch, quelle que soit la région.

Little Busters! L’édition convertie sera lancée au Japon le 23 avril. Nous avons plus d’informations sur le titre ici.

