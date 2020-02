Little Town Hero arrivera sur PS4 en juin

Après le lancement de Petit héros de la ville pour Playstation 4 dans Japon, nous avons maintenant la confirmation officielle que ce RPG des créateurs de Pokémon, Game Freak, fera également ses débuts dans notre région cette année. Dans États Unis, le titre sortira le 2 juin et en L’Europe le 5 pendant Japon Vous aurez le jeu un peu plus tôt, le 23 avril.

NIS America sera responsable de la distribution de l’édition physique qui comprendra quelques objets intéressants avec l’aimable autorisation de Édition Big Idea Ce sont un livre d’art, une affiche, un ensemble d’épingles et une bande originale officielle du compositeur de Undertale, Toby Fox.

Cette ancienne exclusivité de Nintendo Switch vous met dans la peau de Ax, Un enfant avec d’énormes ambitions pour s’aventurer hors de son village et savoir ce qui se trouve à l’extérieur. Après avoir trouvé une pierre qui manifeste mystérieusement ses idées, Hache Vous devez utiliser votre imagination pour vous défendre et découvrir la vérité sur les attaques soudaines de monstres contre votre peuple. Le lancement en PS4 Il comprendra également un tout nouveau mode facile, qui réduira l’attaque et la défense des ennemis, en plus de ses effets spéciaux seront beaucoup moins fréquents.

Petit héros de la ville fera ses débuts le 2 juin sur PS4.

Source: Blog PlayStation

