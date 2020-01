Little Town Hero aura une édition physique en Amérique

Si nous connaissons Game Freak pour une raison, c’est pour être le développeur de la principale saga Pokémon, mais la vérité est que cette société a également créé d’autres jeux tels que Harmo Knight ou Tembo: The Badass Elephant. Cependant, le jeu de ce développeur protagoniste de cette nouvelle est Petit héros de la ville, qui n’a été lancée que sous forme numérique l’année dernière, car il a maintenant été confirmé qu’elle recevra un édition physique grâce au travail conjoint avec NIS America, bien que pour le moment cette confirmation ne concerne que le territoire américain.

Little Town Hero nous emmènera physiquement dans cette petite ville grâce à l’édition physique lancée par NIS America

Comme confirmé NIS America via leur compte Twitter officiel, ils seront responsables de la distribution des édition physique de Little Town Hero sur le territoire Américain Cette édition, en plus d’inclure un copie physique du jeu (Il semble absurde de devoir le confirmer, mais à l’heure actuelle, il existe déjà plusieurs éditions physiques qui n’ont qu’un code de téléchargement ou n’incluent aucune copie du titre dans n’importe quel format), il comprendra également un livre d’art intitulé «La vie au village», un affiche, deux broches des protagonistes, un CD avec le bande originale officielle (composé de Tobby Fox, créateur de Undertale et Delta Run) et d’un boîte collectionneur dans lequel tous ces articles seront inclus.

Cependant, il convient de noter que cette édition ne peut être achetée que via la boutique numérique NIS America et, si vous accédez à sa section de questions fréquemment posées, vous pouvez vérifier que L’Espagne est sur la liste des pays des régions PAL vers lesquels ils NE LIVRENT PAS. Il suffit donc d’attendre pour voir si le magasin de la filiale européenne de NIS America (qui facture en livres sterling) ouvre également des réserves pour cette édition physique.

