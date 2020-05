Little Town Hero, des créateurs de Pokmon, retarde la sortie de sa version physique

L’appel de Big Ideas Edition prendra quelques semaines de plus que prévu pour arriver.

En octobre de l’année dernière,Game freak(Pokmon) apportait son nouveau jeu vidéo, Little Town Hero, sur Nintendo Switch. Et bien qu’il n’ait pas eu la meilleure réception imaginable, une version pour PS4 a été confirmée et le lancement du jeu enformat physiquepour les deux plates-formes. Cependant, les défis logistiques du colonavirus forcent ses managers à annoncer un petit retard dans la soi-disant Big Ideas Edition.

À l’origine, cette édition devait arriver dans les magasins européens le 5 juin, mais finalement il faudrait attendre le 26 juin pour la recevoir en Europe. En Amérique, arrivez un peu plus tôt (23 juin) et à Oceana, plus tard (3 juillet). LaÉdition Big Ideasinclure un livre d’art, un CD avec la bande originale, une affiche et un jeu d’épingles, en plus du jeu lui-même.

Little Town Hero est un RPG où nous jouons le rôle d’un jeune homme nommé Axe, qui vit dans une ville où personne ne peut sortir après qu’une étrange pierre rouge ait attiré l’attention des monstres. Pour les combattre, entrez unsystème de combatoù les idées les plus originales sont les gagnantes. Avec un peu de chance, nous pouvons contrôler un plateau qui change le cours du jeu tour par tour. Actuellement, vous pouvez vous procurer le jeu via eShop.

En savoir plus sur: Little Town Hero et Game Freak.

.