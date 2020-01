Le Little Town Hero mixte de Game Freak pour Nintendo Switch recevra une version physique plutôt sympa, qui est livrée avec des goodies. The Little Town Hero: Big Idea Edition sera disponible via NiS America et comprend le jeu, un livre d’art, une affiche, un jeu de broches, une bande originale et une boîte de collection. Que pourriez-vous demander de plus? Il sortira quelque temps ce printemps et peut être précommandé au magasin NiS pour 49,99 $.

