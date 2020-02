Little Town Hero révèle facilement l’inclusion future

Petit héros de la ville C’est ce RPG développé par Game Freak (la société derrière le développement des jeux de la saga principale de Pokémon) qui a une bande sonore composée par Tobby Fox, le principal créateur d’Undertale. Alors que ce titre était en vente pour Nintendo Switch via l’eShop l’année dernière, il y a quelques mois, il a été annoncé qu’il arriverait au format physique grâce à une édition très spéciale, et maintenant il a été annoncé que, avec cette nouvelle édition, un nouveau mode de difficulté ce qui permettra au jeu de s’adapter à tous les types de joueurs.

Little Town Hero inclura un mode facile avec la sortie de son édition physique

Petit héros de la ville, Le dernier RPG qui a lancé Game Freak loin de sa saga plus que célèbre de créatures de poche, arrivera en Europe au format physique prochain 5 juin 2020. Ainsi, il a également été annoncé que cette édition comportera un nouveau mode de difficulté facile, qui est très probablement également disponible pour la version numérique de Nintendo Switch via une future mise à jour à partir de cette date. De cette façon, si nous sommes l’un de ceux qui sont coincés dans les jeux vidéo, ce mode rendra moins l’attaque et la défense des Dazzits ennemis moins, mais il rendra également les effets spéciaux de ces ennemis beaucoup moins fréquents. Tout est fait pour que le titre s’adapte à tous les types de joueurs!

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre d’avoir sur nos étagères cette édition physique de Little Town Hero, soit sur Nintendo Switch ou sur PS4, mais, si nous avons hâte d’y jouer, nous pouvons toujours le faire via la version numérique qui est déjà disponible via l’eShop de la console hybride.

