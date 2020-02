Littlewood obtient une nouvelle bande-annonce de gameplay, taquinant de nouveaux ajouts

Littlewood, l’adorable jeu qui combine Animal Crossing, Dark Cloud et RuneScape, est en version 0.9 dans Steam Early Access, et le créateur solo Sean Young a publié une nouvelle bande-annonce de gameplay pour présenter toutes les nouvelles choses ajoutées récemment. Entre autres choses, il y a plus d’événements de la ville, un nouveau décor et des corrections de bugs attendus, et il semble que les costumes d’Halloween seront inclus dans le jeu final. Et si vous vous demandez ce que cela a à voir avec vous en tant que propriétaire de Nintendo Switch, eh bien, Littlewood lance sur Switch une fois qu’il aura atteint la version 1.0, qui sera probablement en mars.

Nintendo Enthusiast a eu le plaisir de parler à Sean Young en décembre de son jeu, plongeant dans toutes les facettes de la création du jeu. L’un des aspects les plus agréablement surprenants du titre est son jeu de combat de cartes complet, Tarott Monster, qui est inspiré par le combat de cartes de Final Fantasy IX. Mais au-delà de cela, Littlewood s’annonce comme une expérience extrêmement relaxante pour les joueurs qui veulent végéter et s’amuser. À cette fin, le jeu a recueilli des critiques «extrêmement positives» sur Steam, ce qui est certainement un bon signe.

Animal Crossing: New Horizons est peut-être à l’horizon, mais vous pouvez sûrement faire de la place pour ce petit jeu adorable, non?

