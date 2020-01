Localisation de Ganki et comment évoluer – HITC

Crema

L’emplacement de Ganki et comment faire évoluer le Temtem électrique et à eau.

Le MMO Temtem de type Pokémon a connu un lancement difficile avec son accès anticipé sur Steam. Il y a eu beaucoup de plaintes concernant les problèmes de serveur et les problèmes techniques, mais selon le développeur, tout va bien. Et, à condition que ce soit le cas, cela signifie que vous devriez pouvoir trouver l’emplacement de Ganki et le faire évoluer sans aucun problème.

Grâce à ses comparaisons évidentes avec Pokémon, Temtem a amené les gens à se référer à la série comme un genre ainsi qu’à réclamer à Nintendo de créer leur propre MMO. Bien que cela soit fou pour des raisons manifestes, nous n’avons actuellement qu’une très bonne alternative qui devrait s’améliorer encore au cours des mois suivants et de l’année prochaine.

Pour ceux d’entre vous qui ont sauté dans le train et qui apprécient à fond le MMO de Crema, vous découvrirez ci-dessous l’emplacement de Ganki et comment l’évoluer.

Où se trouve Ganki à Temtem?

Ganki se trouve à Temtem, à l’emplacement des falaises thalassiennes.

En outre, le Temtem électrique et éolien peut également être situé à Gifted Bridge et Windward Fort.

Même sans regarder spécifiquement, vous rencontrerez très probablement cette créature. C’est une monstruosité jaune et brune qui vole et qui a des cornes incurvées.

Il sourit également toujours avec des joues roses qui sont bleues au lieu de rouge Pikachu.

Comment faire évoluer Ganki dans Temtem

Ganki évolue en Gazuma dans Temtem en progressant 27 fois.

C’est actuellement sa seule évolution mais cela en vaut la chandelle car Gazuma est une variante beaucoup plus grande qui peut apprendre la Turbo Charge.

Merci d’être un Temtem électrique et de type vent (il est de plus en plus difficile de ne pas dire Pokémon), vous devez savoir que Ganki et Gazuma sont vulnérables à l’opposition de type Nature et Crystal.

Et c’est tout ce que vous devez savoir pour localiser et faire évoluer le très bon Temtem, Ganki.