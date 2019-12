Localisation Moon RPG environ 40% terminée

Onion Games a publié une mise à jour sur la localisation en anglais du Moon RPG.

Selon les développeurs, la localisation est terminée à environ 40%. Le studio demande plus de temps pour localiser Moon car c'est un «processus très délicat» et ils promettent qu'ils auront tout prêt en 2020.

Lisez leurs mots complets ci-dessous:

Eh bien, l'année est presque terminée, et ce fut une bonne année pour moi – merci beaucoup pour tout votre soutien lorsque nous avons sorti Dandy Dungeon sur Switch et Steam, et Moon sur Switch ici au Japon.

J'ai examiné les commentaires que vous avez tous laissés sur notre Discord et notre Twitter récemment, et je pense qu'il est grand temps de vous donner des mises à jour directes sur les progrès de notre petit studio.

Je sais que nous avons dit que la sortie anglaise de Moon allait «arriver très bientôt», et c'était clairement un peu optimiste. Je suis vraiment désolé que cela prenne autant de temps, mais la traduction et la mise en œuvre de Moon sont… très délicates. Nous avons besoin de plus de temps pour le terminer, mais soyez assuré que la version anglaise est toujours en cours, et nous espérons que vous pourrez être patient avec nous!

La version anglaise de Moon est en cours de préparation par une toute petite équipe d'Oignons. Je veux dire… Onion Games en lui-même est très, très petit, mais ces petits oignons travaillent très dur, chaque jour, pour tout préparer pour vous.

La localisation de la lune se passe vraiment bien! Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses impliquées que la simple traduction du texte. Je dirais que la traduction elle-même est effectuée à plus de 70%, la mise en œuvre de cette traduction est effectuée à environ 20%, puis le débogage et la vérification de la traduction sont effectués à environ 5%.

Je pense que, dans l'ensemble, le projet dans son ensemble est à environ 40% terminé…. Probablement!

Nous avons tous travaillé incroyablement dur ces derniers temps, jonglant avec plusieurs projets et problèmes à la fois (y compris…. de nouveaux jeux que personne n'a encore vus!). Mais cela signifie que même si nous travaillons dur, nous travaillons lentement. J'espère que tout le monde va bien jusqu'à ce que tout soit vraiment, vraiment prêt!

Personnellement, je veux être encore plus impliqué que d'habitude dans le processus de localisation, et contribuer davantage à nos nouvelles idées de jeu, mais… pour dire la vérité .. mon cerveau, mon corps… mon esprit est tellement épuisé.

J'ai besoin d'un repos convenable. J'ai trop travaillé cette année. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour récupérer avant tout ce que nous aurons à venir en 2020.

