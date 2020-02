Locke And Key de Netflix: 19 plus grands changements par rapport aux bandes dessinées

18. Dodge / Lucas / Zack / (Gabe)

C’est peut-être la plus grande différence entre les livres et le spectacle, et c’est extrêmement efficace. Dans les livres, quand Dodge s’échappe du puits, elle utilise immédiatement la clé de genre pour redevenir sa forme “naturelle”: celle du meilleur ami de Rendell, Lucas. Lucas se coupe les cheveux, obtient un étrange anneau à lèvres et s’attache immédiatement à Tyler et Kinsey. Sous le nom de Zack, il devient le meilleur ami de l’ancien et sort avec ce dernier, le tout pour les manipuler et lui confier les Keys. Bode ne le reconnaît pas du puits, mais plusieurs autres personnes le font – car il ressemble exactement à Lucas – et il doit faire beaucoup de meurtres pour garder sa couverture. Mais alors que nous, les lecteurs, savons qui il est, il faut beaucoup de temps aux Lockes pour comprendre.

En revanche, le personnage “Zack” n’existe pas du tout dans la série. Dodge tente de séduire Tyler, mais fait une erreur stupide et casse sa couverture. Elle manipule Bode ouvertement – pas que l’enfant puisse faire beaucoup pour la combattre. Elle vit chez Ellie en tant que Lucas, mais Ellie et Rufus gardent cela secret. Et les lecteurs de bandes dessinées qui regardent l’émission pour la première fois supposeront probablement qu’ils ont complètement ignoré l’histoire de Zack – jusqu’aux derniers moments de la finale de la saison 1, quand il est révélé que Gabe a toujours joué le même rôle, manipulant Kinsey avec l’aide de la Clé d’identité. C’est vraiment une torsion ingénieuse.