Locke And Key Saison 2 arrive, premier teaser publié

Locke and Key est l’adaptation télévisée de la bande dessinée culte de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, et la saison 1 a été publiée par Netflix en février. Le géant du streaming a maintenant annoncé que l’émission était éclairée pour la deuxième saison.

L’actualité de Locke et Key Season 2 a été révélée sur Twitter par le compte officiel de l’émission. Un petit teaser montre l’une des clés magiques de la série, avec le numéro 2 flottant dedans. Ok, ce n’est pas le plus excitant des teasers, mais pour les fans de la série fantastique de genre, c’est une excellente nouvelle. Découvrez-le ci-dessous:

Le travail sur la saison 2 est en cours depuis plusieurs semaines – le mois dernier, le producteur Carlton Cuse a déclaré à GameSpot que l’écriture avait déjà commencé, même si elle n’était pas encore éclairée. L’émission se concentre sur une mère veuve et ses trois enfants alors qu’ils emménagent dans leur maison ancestrale après la mort du père de la famille. Connue sous le nom de Keyhouse, la maison détient des secrets, y compris des clés dotées de pouvoirs mystiques qui ont un lien avec le père décédé. Le casting comprend Darby Stanchfield, Jackson Robert Scott, Connor Jessup, Emilia Jones et Bill Heck.

Dans son examen de la saison 1, Michael Rougeau de GameSpot a déclaré: “Si la version Netflix est votre première introduction à Locke et Key et que cela ne vous dérange pas d’écrire du fromage, vous apprécierez probablement le spectacle très bien, sans tout le bagage de les attentes élevées que les fans traînent depuis plus de dix ans depuis le début de la série magistrale de bandes dessinées d’horreur de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. “

Pour en savoir plus sur Locke et Key, consultez le regard de GameSpot sur tous les changements majeurs entre le spectacle et la bande dessinée, ainsi que notre guide sur tous les œufs de Pâques de la saison 1.