Locke And Key: toutes les clés des bandes dessinées (et ce qu’elles font)

Ceux-ci sont susceptibles de changer dans l’adaptation de Netflix.

L’adaptation tant attendue en direct de la série de bandes dessinées d’horreur phénoménale de Joe Hill et Gabriel Rodriguez est presque arrivée – sa date de sortie sur Netflix est le 7 février. Avant d’arriver, cependant, quelle meilleure façon de se préparer qu’en explorant le des touches magiques d’un autre monde qui rendent la série géniale?

Locke et Key suivent la famille Locke alors qu’ils se déplacent à travers le pays pour s’installer dans leur maison ancestrale, Keyhouse, à la suite d’une terrible tragédie familiale. À Keyhouse, ils découvrent des clés qui déforment la réalité qui leur confèrent des pouvoirs incroyables. Ils ne sont pas les seuls à vouloir ce pouvoir, cependant, et la série se rend dans des endroits extrêmement sombres et horribles alors que les Lockes luttent contre de puissantes forces du mal.

Oui, Locke et Key sont extrêmement stupides – du moins, les bandes dessinées le sont. Et ils valent bien une relecture. La série, avec Connor Jessup dans le rôle de Tyler Locke, Emilia Jones dans le rôle de sa sœur Kinsey, Jackson Robert Scott dans le rôle de leur frère cadet Bode et Darby Stanchfield dans le rôle de leur mère Nina, sort Netflix le 7 février. Mais si, comme nous, vous ne pouvez tout simplement pas attendez de visiter le monde de Locke et Key, partez en voyage avec nous en explorant chaque clé de la bande dessinée.

Avertissement: si vous n’avez pas lu les bandes dessinées de Locke et Key, faites attention aux spoilers ci-dessous.

