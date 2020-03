L’œuvre d’arcade emblématique de Final Fight a été inspirée par Dragon Quest

L’artiste légendaire de Capcom Akira «Akiman» Yasuda – célèbre pour illustrer des jeux tels que Street Fighter II, Captain Commando, Power Stone et beaucoup, beaucoup plus – a révélé l’inspiration improbable pour l’une de ses œuvres les plus emblématiques.

L’affiche d’arcade pour Capcom’s Combat final – qui devait initialement être publié Street Fighter ‘89 – montre le personnage jouable Cody debout au-dessus d’un ennemi couché couché dans une mare de sang. Son visage est détourné du spectateur, les yeux déjà fixés sur un autre ennemi entrant.

Si vous êtes assez jeune pour vous souvenir de la sortie en arcade du jeu, vous vous souvenez peut-être avoir vu cet art dans les magazines de jeux vidéo de l’époque (nous voyons le magazine britannique CVG le donner sous forme d’affiche gratuite), mais c’était plus tard utilisé sur la pochette Amérique du Nord pour leur version Sega CD. C’est une œuvre d’art brillamment brutale qui communique parfaitement le ton du jeu.

Yasuda a révélé son inspiration pour l’art – l’épopée Enix de Famicom Dragon Quest. Il déclare dans un tweet qu’il a essayé de copier l’idée que le visage du héros n’est pas clairement affiché parce que le joueur prendra la place du héros (il convient de noter que Guy, un autre personnage jouable dans Final Fight, a également le dos au spectateur).

フ ァ イ ナ ル フ ァ イ ト の イ ラ ス ト は ド ラ ク エ 1 の 「主人公 は 自 分 な の で 顔 が わ か ら な い」 と い う の が カ ッ コ 良 く し 真似 真似

そ し て 最近 ド ラ ク エ 1 が D&D の イ ラ ス ト を 真似 た と わ か っ て

や は り 主人公 は 自 分 と い う コ ン セ プ ト だ っ た ん だ な ー と 思 っ て 感動 し た pic.twitter.com/cjH7IleUJf— き ま ん ん PLAMAX 「GODZ ORDER」 (21 mars) (un 21 mars)

Yasuda note que Akira Toriyama de Dragon Quest semble avoir été inspiré par des illustrations pour le Donjons & Dragons jeu de table, qui adopte également la même approche pour montrer le héros.

Alors voilà, une des pièces d’arcade des années 80 les plus marquantes a été inspirée par un RPG. Qui l’aurait pensé, hein?

Merci à James Wragg pour le conseil!

